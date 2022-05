Dit is de reden dat Kate Bush opnieuw wereldhit scoort met Running up that hill

Sinds afgelopen vrijdag staat het eerste deel van het vierde seizoen van Stranger Things op Netflix. Op social media wordt er al veelvuldig gesproken over de populaire serie, maar ook de muziek uit de reeks vindt gretig aftrek. Omdat de sciencefiction-horrorserie zich volledig in de jaren 80 afspeelt, zijn de liedjes ook uit die periode. Eerder kreeg daardoor ook Should I stay or should I go van The Clash een nieuw leven.



Dit seizoen is het de beurt aan Running up that hill van Kate Bush uit 1985. Dat is het favoriete liedje van het personage Max Mayfield. In een belangrijke scène - omwille van spoilers volgt daar geen omschrijving van - speelt het nummer een grote rol en is hij volledig te horen. Ook komt de song nog meerdere malen in korte fragmenten in de serie terug.