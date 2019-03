Dit is de vrouw achter bijna alle dancenummers uit de jaren 90

,,Het is begonnen in mijn café in Tienen, waar Olivier Adams in de jaren 90 stamgast was”, blikt Karen Boelaerts terug. Adams, een muzikant en producer, verdiepte zich toen in dancemuziek. ,,Zelf hield ik meer van rockmuziek, dus ik voelde er niets voor om frontvrouw van een dancegroepje te worden. Maar Olivier overtuigde me om het toch eens als zangeres te proberen - achter de schermen weliswaar.” Karen werkte samen met Pat Krimson als ‘onzichtbare zangers’ van 2Fabiola. Ze werd de stem van hits als Freak Out , Bang To The Rhythm. .. Ook de oorwurm Lift U Up werd volledig ingezongen door Karen.

Ann en Linda

,,Toen leerde ik Ann Vervoort kennen, de frontvrouw van Milk Inc. Zij wilde erg graag beroemd worden en op een podium staan, dus ik dacht: Hey, voor jou wil ik ook wel de vocals doen. Samen met Regi blikte ik Apocalypse Now in. Op het podium playbackte Ann dan op mijn stem, want zelf kon ze niet zo goed zingen. Een mooie regeling, tot men besliste dat de frontvrouw toch zelf de nummers live moest brengen. Ann is toen helaas aan de kant geschoven, en daar heeft ze van afgezien. Linda Mertens nam haar plaats in en zij zong de strofen van nummers als Land of the Living en Walk on Water, maar ik deed nog altijd de refreinen. Als je nu opnieuw naar die nummers luistert, zal je het verschil wel horen. Na die platen zong Linda alles zelf, en was ik niet meer bij de groep betrokken.”



Op dit moment werkt Karen in het bijzonder onderwijs, waar ze de busregeling verzorgt. ,,Maar binnenkort ben ik weer op de radio te horen”, zegt ze mysterieus. ,,Ik werk samen met een Belgische dj aan een nieuw nummer.”