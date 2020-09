Dit is de winnaar van The Voice Senior 2020

Thijssen die heel verassend The Voice Senior won, zong in de finale de nummers ‘Want ik hou van jou’ van André Hazes en ‘Het is goed zo’ van Tino Martin. Coach Frans Bauer ging uit zijn dak na de winst van zijn ‘pupil’. Henny zelf was na het nieuws iets rustiger. Hij was sprakeloos en gunde vooral zijn medekandidaten het winnaarsgevoel.