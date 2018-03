Dit is de winnaar van Wie is de Mol? 2018

Versteegh was zo overtuigend in zijn rol als haantje de voorste dat de groep hem dikwijls ook de leiding gaf. Op die manier kon hij veel geld verduisteren. Hij verstopte (in het zicht van een camera die Olcay kon uitlezen) gloeilampen waardoor een opdracht mislukte, gooide belangrijke dozen van een rijdende trein en verscheurde geld in een verlaten hotel vlak voor opponent Ruben kwam binnenlopen. Stine Jensen had niet door dat Versteegh aan de telefoon spottend riep dat er ‘wéér geen 1500 in de pot’ belandde.



,,Op een gegeven moment dacht ik: hebben ze het nou nog steeds niet door?’’, vertelde de Mol zojuist in de live-uitzending vanuit het Amsterdamse VondelCS, traditiegetrouw omringd door hordes Molloten. ,,En Olcay wist zó zeker dat het Ruben was, dat ze nog tegen me zei: die is dan toch slecht gecast?! Mensen die me goed kennen, weten dat ik niet zo goed tegen mijn verlies kan. Dat was ook de strategie: ik ging er staan als mezelf en werd boos als opdrachten mislukten.’’