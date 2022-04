Dit is het beste kinderliedje van 2022

Het lied Give me some skin is uitgeroepen tot Beste Kinderlied 2022. Volgens de jury van deze Willem Wiminkprijs is het winnende liedje ‘een teder pleidooi voor elkaar mogen aanraken’ en daarmee ‘wonderlijk actueel na twee jaar anderhalve meter afstand houden’.

Give me some skin, gezongen door Maarten Heijmans, Rop Verheijen en Jesse Mensah in een cowboyvoorstelling, was één van de 77 inzendingen voor de Willem Wilminkprijs. De prijs werd zondagavond in Enschede in ontvangst genomen door de makers: Jurrian van Dongen (tekst) en Jan en Keez Groenteman (compositie).

Naast de jury mocht ook het publiek een winnend liedje kiezen. Deze publieksprijs was dit jaar voor Robert Ramaker met zijn nummer De machinist. Componist, muzikant en theatermaker Dirk Scheele ontving zondag in Enschede de Buma Kindermuziekprijs 2022, een oeuvreprijs die dit jaar voor het eerst is toegekend. De uitreiking van de drie prijzen vormde de afsluiting van de Kindermuziekweek 2022. (Lees verder onder de foto.)

Achtste keer

De Willem Wilminkprijs voor het Beste Kinderlied is vernoemd naar de in 2003 overleden Enschedese dichter en schrijver. Wilmink schreef veel liedjes voor kindertelevisie, zoals Het Klokhuis en De film van Ome Willem. De prijs is dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren o.a. Ted van Lieshout, Koos Meinderts, Thijs Borsten, Henny Vrienten, Katinka Polderman en Kenny B. De prijs is een initiatief van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en wordt mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur.

De prijs bestaat uit een kunstwerk, vervaardigd door kunstenaar Helga Kock am Brink en een geldbedrag van vijfduizend euro.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: