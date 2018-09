Dít is het nieuwe RTL Late Night

Voor presentator Twan Huys (54) is het nu echt begonnen. Zijn eigen RTL Late Night. Vanavond om 22.30 uur stipt trapte hij af in de gloednieuwe studio in De Hallen in Amsterdam. Hoe ziet het er daar uit? Zit het programma heel anders in elkaar? En, niet geheel onbelangrijk: heeft Huys afscheid genomen van de beroemde kaasstengels?

Het decor

Deze krant kreeg eerder al de kans de studio voorzichtig te beschrijven. Nu kunnen we zien hoe het is geworden. Het enorme decor van spelshowontwerper en tv-regisseur David Grifhorst (The Passion) oogt ietwat ‘industrieel vintage’ à la de Amerikaanse talkshows die we kennen van David Letterman en Stephen Colbert. Ook is het decor voorzien van grote beeldschermen. De kleur oranje overheerst. De vormgeving, onder meer duidelijk te zien in het logo, is rood. Ook staat er een witte trap, linksachter Twan Huys.

Volledig scherm Het decor is voorzien van grote schermen. © RTL Nederland

Volledig scherm Op tafel staat niks. © RTL Nederland

Hapjes

Waar bij Humberto steevast de borrelnoten, kaasstengels en hier en daar wat bitterballen op tafel stonden, kunnen de gasten bij Twan Huys fluiten naar een borrelsnack, mochten ze daar behoefte aan hebben. Op tafel enkel glaasjes water.

Volledig scherm De setting oogt wat rustiger dan bij het 'oude' Late Night © RTL Nederland

Volledig scherm De gasten zitten aan een bruine, ovale tafel. © RTL Nederland

Muziek

Hoe is het gesteld met de muziek? Vandaag is zangeres Shirma Rouse te gast. Op het nieuwe, grote podium (een stuk groter dan bij Humberto) zong zij You Make Me Feel van Aretha Franklin. Aan tafel gaf ze alvast een klein voorproefje.

Volledig scherm Shirma Rouse zingt een nummer van Aretha Franklin, haar grote idool. © RTL Nederland

Lex Uiting

Waar Humberto jarenlang steun had van sidekicks Luuk Ikink en Marieke Elsinga, doet Twan Huys het in de studio alleen. Wel heeft hij zijn eigen reporter Lex Uiting, afkomstig van BNNVARA. De 32-jarige Venloënaar ging voor zijn Limburgse collega (Twan Huys groeide eveneens op in het zuiden) op pad in Rotterdam, waar hij AD-columnist Hugo Borst bezocht, en hem vroeg naar zijn kritische column over Ronald Koeman en Wesley Sneijder.

Volledig scherm Lex Uiting gaat in zijn Late Night-item op bezoek bij Hugo Borst in Rotterdam. © RTL Nederland

Volledig scherm Lex Uiting gaat in zijn Late Night-item op bezoek bij Hugo Borst in Rotterdam. © RTL Nederland

Rubrieken

Naast reporter Lex Uiting heeft ook cabaretier Martijn Kardol een eigen rubriek, net als politiek verslaggeefster Marloes Lemsom, die eerder verslag deed voor Nieuwsuur. Beiden kwamen vanavond niet aan bod.

De outfit

Wat heeft Huys aan? Niet onbelangrijk, gezien het feit dat zijn voorganger al eens werd uitgeroepen tot best geklede man van Nederland. Huys gaat voor een blauw pak, met een donkerblauw hemd, zonder das.

Volledig scherm Twan Huys in een blauw pak. © RTL Nederland

Toen versus nu

Hoe zag het er vroeger ook al weer uit? Het decor waar Humberto Tan vijf jaar geleden met zijn Late Night begon, stond in het restaurant van Hotel American op het Amsterdamse Leidseplein. Vanaf augustus 2014 werd de uitzending opgenomen in het Schillerhotel, eveneens in Amsterdam. Het decor bleef grotendeels hetzelfde, alleen de keur van het kleed veranderde.

Volledig scherm RTL Late Night vanuit het NH Schiller Hotel op het Rembrandtplein. © ANP