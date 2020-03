Dit is waarom Matthijs van Nieuwkerk plots in een turquoise jurk danste

Ouders met kinderen in de pubertijd zijn inmiddels wel bekend met allemaal challenges. De razendpopulaire app Tiktok zorgt ervoor dat menig middelbare scholier regelmatig gekke dansjes van zo’n tien seconden doet voor de camera. De laatste hype op dat platform is de zogenoemde Flip the Switch-challenge. Dit doen ze op de muziek van Drakes hit uit 2018 Nonstop.



De belangrijkste tekst uit dat nummer is: Look, I just flipped the switch (flipped, flipped) / I don’t know nobody else that’s doin’ this. Zoals op het filmpje van Emma en Matthijs houdt een van de twee dan de telefoon vast, terwijl de ander op de muziek beweegt. Gaat het beeld op zwart, dan is het de bedoeling dat als het beeld weer terugkomt de rollen zijn omgekeerd.



In eerste instantie waren het vooral onbekende mensen die op de app Tiktok deze challenge deden. Zo was er een week geleden een vader die besloot om te wisselen met zijn zoontje die op de achtergrond op een speen zoog. Met deze hilarische beelden tot gevolg.