Dit is waarom zoveel series bij Netflix gecancelled worden

PodcastDe lijst van series die 2020 niet overleefd hebben bij Netflix is enorm. Onder meer The Dark Crystal, Teenage Bounty Hunters, Santa Clarita Diet en I’m not okay with this keren niet meer terug. En van Dead to Me, Ozark en Atypical is het laatste seizoen aangekondigd. En dat terwijl Netflix jaren terug bekendstond als platform waar alles een kans kreeg om te groeien en zelfs de slechtst beoordeelde series een tweede seizoen kregen. Waar komt die omslag vandaan?