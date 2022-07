Dit kan je verwachten van het tweede deel van seizoen 4 van Stranger Things

De serie Stranger Things gaat over een groepje vrienden die op zoek gaat naar hun spoorloze vriend Will. Tijdens de zoektocht vinden ze een mysterieus meisje en gebeuren er vreemde dingen. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 en los van nostalgie, zit de serie ook vol met bovennatuurlijke, dramatische en spannende scènes.

Nieuwe afleveringen

Het vervolg van Stranger Things

Na seizoen vier is Stranger Things nog niet afgelopen. De makers van de serie hebben aangekondigd om na seizoen vijf definitief te stoppen. Dat was altijd al het plan, want nog voordat de serie gemaakt was, berekenden de makers dat het verhaal zo'n vier à vijf seizoenen zou duren. Fans hebben dus geluk dat ze in totaal vijf seizoenen lang van de serie kunnen genieten. Na het slot van Stranger Things ligt het volgende project al klaar bij de makers: een gloednieuwe spin-off.