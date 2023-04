Dit liedje van Drake en The Weeknd is een hit op sociale media, maar is hartstikke nep

Een door kunstmatige intelligentie gegenereerde track met de ‘gekloonde’ stemmen van Drake en The Weeknd gaat als een razende rond op sociale media. In het nummer Heart on my sleeve rappen en zingen de Canadese artiesten over zangeres/actrice Selena Gomez. Nooit eerder klonk een nepnummer zó realistisch, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten.

Het nepnummer is een hit op sociale media - met 8,3 miljoen views op TikTok, wordt veelvuldig gedeeld op Twitter en is ook honderdduizenden keren beluisterd op YouTube en Spotify - en dat komt omdat het zo realistisch klinkt. Een catchy groove, stevige beat en de tekst gaat over Selena Gomez, met wie The Weeknd heeft gedatet tussen 2015 en 2017. Kenners zijn het erover eens dat het prima een nummer zou kunnen zijn van de twee sterren, die beide behoren tot de bestverkopende artiesten wereldwijd.

Drake (echte naam: Aubrey Drake Graham) en The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye), die in het verleden ook samenwerkten, hebben er alleen helemaal niets mee te maken. Het nummer is niet een lek van een nog geheime collaboratie, het is volledig gemaakt met gebruik van AI - artificial intelligence - ofwel puur door slimme computers.

Maar wie zit er dan achter Heart on my sleeve? Want computers zijn inmiddels wel heel slim - niet voor niets dat techgrootheden willen dat de ontwikkeling even een pas op de plaats maakt - helemaal op eigen houtje kan AI zo'n liedje nog niet maken. TMZ en Daily Mail halen Mitchell Cohen van techbedrijf AppSumo aan die heeft uitgezocht wat de oorsprong van het liedje is. Hij concludeert dat het lijkt allemaal te zijn begonnen met een TikTok-account met de naam ghostwriter977.

En daar komt het addertje onder het gras, want het account van deze ‘ghostwriter’ beweert het volledige nummer te hebben op de link in zijn bio, maar als je erop klikt brengt het je naar een wat vreemde site die vraagt om je telefoonnummer. Niet direct iets om te vertrouwen, stelt Cohen. Die site is weer in handen van een start-up genaamd Laylo, dat artiesten en ‘contentmakers’ helpt om hun fans op de hoogte te brengen van nieuw materiaal. Cohen vermoedt dan ook dat het een ‘geniale marketingtruc’ is om nieuwe gebruikers/klanten naar die start-up te trekken.

Muziek on demand van favoriete artiesten

Hoe dan ook, de nep-Drake en The Weeknd-kloon veroveren intussen de wereld met hun nummer. ‘AI-muziek is hier’, schrijft Mckay Wrigley, een kunstmatige intelligentie-ontwikkelaar, op Twitter. ‘Dit is het eerste voorbeeld van AI-gegenereerde muziek die me echt overweldigt. Deze gast ‘ghostwriter977' op TikTok heeft een Drake x The Weeknd-track gemaakt die eigenlijk krankzinnig goed is?’ Hij verwacht dat je binnenkort onbeperkt muziek ‘on demand’ kan maken met AI van je favoriete artiesten.

TMZ verwacht dat platenlabels de hele ontwikkeling met ‘robotmuziek’ met lede ogen aankijken, en wat voor impact zal hebben op de muziekindustrie. Drake en The Weeknd hebben nog niet gereageerd op het gebruik van hun gesimuleerde stemmen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: