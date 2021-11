Dit Oranjevaasje is speciaal ontworpen voor prinses Amalia’s achttiende verjaardag

Zanger Eloi neemt drie keer afscheid van Kensington in Ziggo Dome

Kensington neemt in de huidige bezetting volgend jaar niet twee maar drie keer afscheid in de Ziggo Dome. De band, die ook op 3 en 4 september optreedt in de Amsterdamse concerthal, geeft op 2 september een extra show.

18 november