Dit waren de vijf meest bizarre acts in 65 jaar Eurovisie Songfestival

Vanavond zou in Rotterdam het songfestivalcircus losbarsten, maar door de coronapandemie werd de 65ste editie van het liedjesfestijn geannuleerd. Gelukkig is er een rijke historie met vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten op het eurovisiepodium. In welk rijtje deze vijf bizarre acts staan, daar durven we zelf niet over te oordelen.

Buranovskiye Babushki - Party For Everybody (Rusland 2012)

Heel wat wenkbrauwen gingen de lucht in toen Rusland in 2012 zijn kandidaten voor het Eurovisie Songfestival bekendmaakte. Zes oma’s in traditionele klederdracht zongen met volle overtuiging Party For Everybody. De vrouwen vol levenservaring brachten ondanks hun gezegende leeftijd - de leden van Buranovskiye Babushki waren gemiddeld 75 jaar oud - vuurwerk op het podium. Oma Olya zei tijdens de televisie-uitzending dat hun doel het inzamelen van geld was. Zo wilden ze een kerk laten bouwen in hun woonplaats Buranovo, een dorpje met 650 inwoners. ,,Oma’s hebben geen glorie en rijkdom nodig. We hebben onze familie, we hebben een huis, we hebben genoeg om voor te leven.” De mix van folklore, een stevige beat en schattige oma’s werkte in elk geval: Party for Everybody eindigde op een mooie tweede plaats.

Verka Serdyuchka - Dancing Lasha Tumbai (Oekraïne 2007)

Een zingende discobal met een ster op het hoofd, zo kan je Verka Serdyuchka nog het best omschrijven. Toch spreken we nu toch echt over een songfestivalicoon. De act van Verka is een in kitsch gehuld typetje van Andriy Danylko en stal in 2007 de show op het Eurovisiesongfestival met houterige beenbewegingen die geen enkele danser jaloers kunnen maken. Al zag de zanger zich niet als een dragqueen. ,,Ik vind het niet leuk als men zegt dat ik als vrouw optreed. Want dat doe ik niet. Ik treed op als typetje, en dat kan allerlei vormen aannemen”, zei hij in een interview. Aan de tekst van Dancing Lasha Tumbai was geen touw vast te knopen, maar we zongen dat jaar wel massaal de woorden ‘Sieben Sieben, Ai Lu Lu, Sieben Sieben, Ein Zwei’ in koor mee. De catchy song greep nipt naast de eerste plaats, maar het typetje van Andriy Danylko zien we elk jaar nog terug bij verklede songfestivalfans.

Cezar - It’s My Life (Roemenië 2013)

Een extravagante misser is eerder regel dan uitzondering in het Eurovisie-spektakel, maar de Roemeense ster Cezar deed in 2013 toch wel heel veel monden openvallen. De operazanger vermomd als vampier stal vooral de show met z'n bijzondere zwarte jurk. Zeker nadat z’n outfit na anderhalve minuut spectaculair de hoogte inging. De term ‘groeijurk’ was nog meer toepasselijk dan toen Linda Wagenmakers in 2000 een hele band onder haar jurk vandaan toverde, maar Cezar zelf bleef helaas voor hem steken op een dertiende plaats in de finale.

Dustin the Turkey - Irelande Douze Pointe (Ierland 2008)

We hadden al veel rariteiten gezien op het Eurovisiesongfestival-podium - de monsters van Lordi die in 2006 het liedjesfestijn wonnen bijvoorbeeld - maar een kalkoen die een liedje zong, dat was toch vrij uniek. In 2008 probeerde Ierland origineel uit de hoek te komen met Dustin the Turkey, maar dat mislukte faliekant. In plaats van douze pointes werd het land bij de puntentelling massaal over het hoofd gezien. Dustin haalde de halve finale niet en mocht terugkeren naar z’n kalkoenvriendjes. Een zingende kip werkte overigens wel, want Netta won in 2018 met haar imitatie van het gevogelte het songfestival.

Scooch — Flying the Flag (For You) (Groot-Brittannië, 2007)

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat Groot-Brittannië er een sport van heeft gemaakt om de laatste plaats te bemachtigen. De wansmaak viert hoogtij bij de overzeese westerburen. In 2007 maakte het land er helemaal een potje van, toen het besloot een act in te zenden met zingende stewards en stewardessen. Met weinig diepzinnige teksten als ‘Flying high in Amsterdam/Why don’t you catch us if you can’ eindigden ze op de povere 22ste plaats. Overigens niet dramatisch. Het jaar erop bezetten de Engelsen echt de laatste plek. Net als afgelopen jaar.

Bizarre Nederlandse acts We mogen het afgelopen Songfestival dan wel gewonnen hebben en de laatste jaren hoge ogen gooien op het liedjesfestijn. Toch was Nederland ook jarenlang het land waarbij er in Europa gymnastiek op de lachspieren plaatsvond. De Toppers in hun glimmende pakken scoorden eigenlijk alleen in Albanië. Opvallend genoeg kregen Jeroen van der Boom, René Froger en Gordon uit dat land tien punten. Ook om Sieneke en haar draaiorgel werd gelachen, maar het opvallendst was Joan Franka met haar indianentooi. Niet alleen de outfit was opvallend, ook de valse noten vielen niet in de smaak. Overigens viel ze door de vakjury buiten de boot, want met de punten van het publiek had ze toch mooi in de finale gestaan.