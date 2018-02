Dit weekend in het AD Magazine:

FOX Sports-presentator

Hélène Hendriks is een fenomeen in tv-land, want zij is een van de weinige vrouwen in de sportjournalistiek en de enige vrouwelijke anchor van een voetbalprogramma. Ze is inmiddels ook op RTL 7 te zien, en als tafeldame bij De Wereld Draait Door. ,,Nu herkennen ook vrouwen me, ha!’’



Cupido is overal

De ware, waar vind je die? Op de gekste plaatsen, blijkt. En vaak níét op dat veelbezongen ‘juiste moment’. Vijf stellen vertellen over hun onverwachte, wonderlijke ontmoeting met de liefde. ‘Wie ontmoet zijn vriend nou op een begraafplaats!?’



Loes Veenstra leeft voort in haar truien

Loes Veenstra breide 550 truien in alle kleuren van de regenboog tussen 1955 en haar dood in 2016. Haar breisels leven voort als ‘Echt Rotterdams Erfgoed’.