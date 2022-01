Dit zijn alle beschuldigingen op een rij: ‘Uit het niets stak hij z'n hand in m’n broek’

De getuigenissen over de wantoestanden bij The Voice of Holland doen heel wat monden openvallen. Bandleider Jeroen Rietbergen vroeg verschillende vrouwen om af te spreken in hotels en stuurde dickpics, terwijl zanger Marco Borsato meerdere jonge vrouwen betast zou hebben. Tegen Ali B werd aangifte gedaan wegens verkrachting. Hieronder kun je alle getuigenissen nalezen.

Negentien klachten over Jeroen Rietbergen (50), toetsenist, bandleider en intussen ex-man van Linda de Mol: ‘Plots stuurde hij dickpics’

,,Het is eerst heel gezellig en je voelt je gezien. Maar later krijg je berichten waarin hij vraagt om samen een hotelkamer te boeken.”

,,Hij zei dat ik niet te geil mocht doen tijdens opnamedagen, want dan zou hij me bespringen.”

,,Hij hield wel van de jonge meiden, ook kandidaten. Ik had een keer bepaalde kleding aan op het werk, die hij blijkbaar als sexy ervoer. Tijdens contact over werkzaken appte hij me dan of ik die kleding weer aan deed.”

,,Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons app-contact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij een dickpic.”

,,Ik was m’n Blind Audition aan het voorbereiden. Jeroen gaf me telkens complimentjes. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Hoe oud ben je?’ Ik zei dat ik 17 was. Hij reageerde: ‘Oh, daar voel je niks van.’”

,,Ik was 18 toen ik meedeed aan The Voice. Na de opnames stond ik een keer buiten en kwam Jeroen nog even praten. Toen hij wegliep, zei hij al grijnzend tegen me: ‘Ik heb een hele grote pik.’ Dit kwam echt uit het niks.”

,,Hij weet ook dat mensen niks zeggen, anders neem je dat risico niet. Echt zo'n man die denkt: ‘Ik kan toch doen wat ik wil.’”

,,Het is zo bizar dat iemand dat gewoon kan flikken en ermee wegkomt. En hij deed dat met meerdere meiden. Met een meisje heeft hij ook echt afgesproken.”

Marco Borsato hield zijn handen niet thuis: ‘Op de set van ‘The Voice Kids’ zat hij regelmatig aan jonge meisjes’

Over Marco Borsato waren er geen letterlijke getuigenissen in het programma te horen. Presentator Tim Hofman vertelde wel het volgende: ,,Drie jonge vrouwen vertelden aan ons dat hij hen langdurig en meerdere malen betast heeft op de billen, en dat in de werksfeer. Een daarvan was medewerker bij The Voice of Holland. Ook meldden zich drie kandidaten van The Voice Kids bij ons. Een kandidate van veertien jaar vertelde dat Borsato haar tijdens een BBQ van The Voice Kids op de billen betastte. Toen ze wegliep, zocht de zanger haar opnieuw op en ging hij ermee door. Haar ouders bevestigen dit verhaal. Een andere kandidate, zij is 13 jaar, vertelde hoe de zanger haar geregeld aanraakte en te dichtbij kwam. Ook haar moeder bevestigt dit verhaal. Een derde kandidate vertelde: ‘Ik zag Marco geregeld aan jonge meisjes zitten op de set van The Voice Kids.’ Hij zou dan onder andere hun heupen aanraken.”

Aangifte verkrachting tegn Ali B: ‘Plots zei hij: ‘Ik heb zin om je te neuken.’

Volledig scherm Ali B. © ANP / Patrick Harderwijk Een jonge vrouw, die aangifte heeft gedaan wegens verkrachting zegt: ,,Dit is een grote stap. Het is al zolang geleden en ik wil het al zolang doen. Maar ik dacht nooit dat ik het kon. Ik wist dat er meer meisjes waren, want hij heeft me toen verteld dat hij dit vaker deed. Helaas heb ik ze niet gevonden. En in je eentje aangifte doen, tegen iemand die zoveel geld en macht heeft en zonder echt bewijsmateriaal, da’s een hele grote stap. Ik heb al een voorgesprek gehad bij de politie. Volgens de wet in Nederland is het niet strafbaar dat iemand seks heeft met een meerderjarig persoon, zonder dat er geweld of bedreiging bij is komen kijken. Maar door bepaalde andere aspecten vonden ze het in dit geval toch voldoende strafbaar om aangifte te doen. Ik voel me zeker gehoord. Ik heb het idee dat dit heel veel teweeg gaat brengen. Maar hopelijk kan ik met deze aangifte iets bereiken voor andere meiden, die twijfelden om aangifte te doen omdat ze dachten dat het niet erg genoeg was. Ik hoop dat het ook iets gaat betekenen voor dat soort meisjes, die zich nooit gehoord hebben gevoeld. Ik ben wel wat bang voor de reactie van Ali. Dat hij naar buiten komt en het gaat ontkennen. Vandaag heb ik bevestiging gekregen dat wat er is gebeurd niet m’n eigen schuld is.”

Quote Ik vind het moeilijk om het een verkrach­ting te noemen Vermeend slachtoffer Ali B Presentator Tim Hofman: ,,Ali B zou zich achter de schermen bij The Voice agressief gedragen hebben. Hij zou ook een affaire gehad hebben met één van de kandidaten. Hij zou een structurele vreemdganger zijn en hij zou twee vrouwen aangerand hebben.”



Ex-kandidate: ,,Toen ik uit The Voice lag, werd ik onderweg naar huis gebeld door Ali B. Hij vond het erg klote dat ik de wedstrijd moest verlaten en hij wou me toch nog iets aanbieden. Hij zei dat we eens een dag in de studio konden doorbrengen. Toen ik hem nadien een berichtje stuurde of dat plan ooit nog zou doorgaan, belde hij me snel op. Hij vroeg of ik thuis was en toen stond hij daar ineens. Hij deed heel amicaal, best wel oké naar mijn mening. Plots zei hij: ‘Ik heb zin om je te neuken.’ Ik dacht: ‘Wat is dit in godsnaam?’ Er was totaal 0,0 seksuele aantrekkingskracht. We zaten ook allebei aan een uiteinde van de bank. Ik werd er best ongemakkelijk van en ik moest er daardoor ook wat om lachen. Ik probeerde er een beetje overheen te praten en ik dacht: ‘Nee, ik ga daar niet op in.’ Toen ging hij rechtstaan en begon hij over z'n benen te wrijven. Hij zei opnieuw: ‘Ik heb echt zin om je te neuken.’ Waarop ik reageerde: ‘Ik denk dat je beter kan gaan.’ Toen ben ik naar de deur gelopen en heb ik die opengedaan. Zo kon ik naar buiten rennen als het nodig zou zijn. Hij zei niets en is gewoon weggegaan.”

‘Na de seks deed hij alsof er niets gebeurd was’

,,Hij zei ook: ‘Als je volgend jaar weer meedoet aan The Voice of Holland, moet je het me even laten weten, want dan kom je bij mij in het team en dan zorg ik dat je heel ver komt.’ Daarna heeft hij me in een taxi gezet. Ik dacht dat ik wist hoe hij in elkaar zat, maar dat bleek niet het geval. Hij weet dat hij een grote naam is in de muziek en hij weet wat dat doet met meisjes die iets in de muziek willen doen. Hij heeft 1.000 procent misbruik gemaakt van de situatie. Toen ik dat verhaal een paar jaar later vertelde aan andere mensen uit de tv-wereld reageerden die met de boodschap dat zoiets echt niet oké was. Dan pas ging er een belletje rinkelen dat dit niet had moeten gebeuren. Daarvoor leek het alsof het m’n eigen schuld was. Ik ben meegegaan, ik heb geen ‘nee’ gezegd, ik moest er dan maar mee ‘dealen’. Het was voor mij lang niet duidelijk dat dit misbruik was. Ik vind het moeilijk om het een verkrachting te noemen, maar eigenlijk was het dat wel. Het is heftig om dit voor de camera te zeggen. Achteraf gaf hij ook toe dat hij dit vaker deed bij meisjes. Bang dat iemand erachter zou komen, was hij niet. ‘Niemand gaat jou geloven’, reageerde hij.”

Andere getuigenissen over Ali B:

Quote Ik wilde weg, maar hij bood me geld aan om te blijven. Dat wilde ik niet. Hij smeet het geld op mijn vriendin. Vermeend slachtoffer Ali B ,,Ik was op een feestje waar Ali optrad. Ik werd daarna uit het publiek gehaald. Ali stuurde vervolgens alle mensen weg om alleen te zijn met mij. Hij zei: ‘Wil je bekend worden? Ik kan je daarbij helpen.’ De sfeer werd uiteindelijk grimmig, want hij kwam te dichtbij. Hij staarde me heel lang en intens aan en ik dacht: ‘Ik moet hier weg.’ Het ging niet makkelijk om weg te komen, ik had heel sterk de indruk dat hij uit was op seks. Naar m'n gevoel wilde hij eerst laten merken dat hij macht had om mij beroemd te maken.”



,,Ik dacht: we gaan gezellig een drankje doen. Maar het bleek dat hij seks wilde. We gingen op bed liggen en hij dook op mij, pakte een condoom en drong aan op seks. Ik wilde dit niet. Ik had een been in het gips. Bovendien vond ik hem te oud, en hij heeft kinderen. Hij deed toch het condoom om en zei dingen als: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje, je maakt me zo geil.’ Toen het klaar was, belde hij een taxi en zette me daarop naar huis. Ik dacht dat het m’n eigen schuld was. Ik was immers met hem mee naar huis gegaan.”

,,Ik was beginnend artieste, begin 20. Ik kwam met Ali in contact en hij beloofde me te helpen om me groot te maken in de muziekwereld. Ik geloofde dat. Ik keek tegen hem op. Hij appte mij ooit laat op de avond of ik naar z’n studio kwam, en ik ging daarheen omdat ik dacht dat we muziek gingen maken. Ik nam een vriendin mee. Er waren meerdere mannen aanwezig in de studio. Ze deden lachgas-ballonnen. Na een tijdje ging Ali naast me zitten en zoende hij me plotseling. Ik bevroor en durfde niets te zeggen, want we waren in de minderheid. Ik wilde weg, maar hij bood me geld aan om te blijven. Dat wilde ik niet. Hij smeet het geld op mijn vriendin. We vertrokken. Hij hield ons bij de deur nog tegen.”

,,Ik nam deel aan een schrijverskamp en was 20 jaar. Dat vond plaats in z'n villa, ik was daar fucking van onder de indruk. Ik liep naar boven omdat ik benieuwd was hoe z'n huis eruitzag. Ik ging een kamer binnen en daar zag ik Ali liggen met een ander meisje. Ik dacht: ‘Wat gebeurt er hier in godsnaam?’ Ik ging weer naar beneden en nam plaats in een stoel. Plots voelde ik een tik op m'n schouder. Het was Ali. Hij zei: ‘Kom bij me zitten.’ Ik ging naast hem zitten en hij stak gewoon z’n hand in m’n broek. Uit het niets. Ik schrok daar heel erg van, maar ik liet het voor wat het was. We gingen verder praten, maar daarna deed hij het weer. Toen ben ik met een andere artiest naar boven gegaan die ik kende. We gingen samen douchen en ik begon hem te pijpen. Op dat moment kwam Ali binnen en die stak z’n vinger in mij. Ik schrok daar van, want ik had nooit toestemming gegeven. Ik zei dat hij moest ophouden en hij werd steeds bozer en begon me uit te schelden. Hij begon me gewoon uit te lachen toen ik vroeg of hij al van wederzijdse toestemming had gehoord. Nadien nam hij me weer mee naar boven en bleef hij pushen om hem een blowjob te geven. Ik deed het, maar enkel omdat hij zo bleef aandringen. Ik wou er gewoon vanaf zijn en daarna zou ik dan advies krijgen over muziek. Ik had niet echt keuze, ik voelde me bedreigd. Ik zat in een villa, in een dorp dat ik niet kende. Ik voelde me nadien echt kut dat ik niet had geschreeuwd en dat ik niet had gevochten. Ik wou dat dit nooit was gebeurd. Elke keer als ik Ali nu op tv zie, schrik ik. Ik kan hem niet meer zien.”

,,Ik was 18 en was met Ali op een feestje. Hij lokte mij met een smoesje naar z'n kleedkamer en deed de deur op slot. Hij zoende mij plotseling. Dit verplaatste zich naar de bank, waar hij ongevraagd aan mij begon te zitten.”

Over een regisseur wiens naam niet genoemd wordt en het programma in het algemeen:

Tim Hofman: ,,In totaal kregen we vijftien meldingen binnen over een regisseur bij The Voice of Holland. Deze man zou vaak ongepaste seksuele opmerkingen maken en ongewenst handtastelijk zijn.”

Ex-kandidate: ,,M’n vertrouwen in mannen is compleet weg, en da’s niet alleen door Ali. Tijdens m’n hele periode bij The Voice waren er oudere mannen, die daar werkten of daar rondliepen, die mij aandacht gaven op een manier die niet oké was. Altijd het gevoel hebben dat iemand meer van je wil dan eigenlijk de intentie is.”

Ex-medewerkster: ,,Er zijn zoveel vrouwen die hier last van hebben. Kandidaten, danseressen, muzikanten, bezoekers... Het gaat van seksuele opmerkingen tot daadwerkelijke avances. Vragen om seks, aanraken, zoenen, intimideren.”