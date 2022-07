Dit zijn de 11 leukste programma's op de buis deze zomer

Marco Borsato onder­breekt mediastil­te voor zoon Luca

Marco Borsato laat na maanden van afwezigheid van zich horen op Twitter. De zanger, één van de mensen die in de Boos-aflevering over The Voice of Holland van januari wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, deelt vrijdag een link naar de eerste single van zijn zoon Luca.

