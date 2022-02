Dit zijn de 16 vrouwen die om het hart van Bachelor Thomas gaan strijden

Het nieuwe seizoen van De Bachelor gaat bijna van start! Vanaf 16 februari is er iedere woensdag een nieuwe aflevering te zien van het liefdesavontuur van Thomas van der Vlugt. De StukTV-presentator is klaar voor de liefde en hoopt die dan ook te vinden in Mexico. Daar zijn zestien vrijgezelle vrouwen naar afgereisd, in de hoop het hart van de bachelor te veroveren. Wie deze zestien vrouwen zijn, lees je hieronder.

Daniek - 24 jaar

Daniek uit Hengelo gaat graag opzoek naar het avontuur. Net als de Bachelor houdt ze van off-piste snowboarden, raften en bergbeklimmen. Ze gaat graag nieuwe uitdagingen aan en stopt niet als iets even niet meezit.

Demi - 26 jaar

De super sociale Demi komt uit Amersfoort en werkt als kapper. Ze stelt zich snel open naar nieuwe mensen en ze is stoer en impulsief. Ze is helemaal klaar voor het Mexicaanse avontuur met de Bachelor Thomas.

Diandra - 27 jaar

Deze 27-jarige dame staat zelfverzekerd en vol positiviteit in het leven. Ze komt uit 't Gooi en heeft haar passie gevonden in de modewereld. Ze staat altijd voor familie en vrienden klaar en het maakt haar niks uit wat anderen van haar vinden.

Faith - 22 jaar

Bachelor Thomas kan dan misschien een behoorlijke waaghals zijn, Faith blijft liever met beide benen op de grond. Misschien zorgt zij voor de balans in het avontuurlijke leven van Thomas? Ze woont nog bij haar ouders in Rotterdam en gaat pas het huis uit als ze haar ware liefde heeft gevonden.

Frederique - 26 jaar

De vurige Frederique met de toepasselijke achternaam De Vlam is niet anders gewend dan om alles uit zichzelf te halen. Ze heeft geroeid op topsport niveau en weet daardoor wat doorzetten is. Nu werkt ze als data-analist bij een grote bank, maar haar computer verruilen voor een avontuur in Mexico, is voor haar geen probleem.

Indigo - 21 jaar

De pas 21-jarige Indigo is fashionstudente en werkt als hostess en marketeer. Ze komt uit Friesland, maar woont in Amsterdam waar ze een druk en gezellig leven leidt. Ze is op zoek naar echte liefde en hoopt die bij Thomas te vinden.

Inge - 30 jaar

Inge woont in Amsterdam en heeft daar een bruisend, sociaal en ondernemend leven opgebouwd. Ze heeft rechten gestudeerd en werkt nu als manager bij een recruitmentkantoor. Ze kan niet wachten om het avontuur in Mexico aan te gaan en misschien wel het hart van Thomas te veroveren.

Karen - 22 jaar

De wilde bos krullen van Karen hebben niks met haar persoonlijkheid te maken. Karen is lief, zacht en zet anderen altijd op de eerste plaats. Maar in de strijd om Thomas’ hart is het tijd om haarzelf een keer op één te zetten.

Linde - 24 jaar

de 24-jarige Linde werkt in de horeca en leidt een onbezorgd en bruisend leven. Ze houdt van mensen om zich heen, net als Thomas. Hoewel ze het in de horeca nu prima naar haar zin heeft, wil ze toch later haar werk in de zorg weer oppakken. Ze is energiek en zal all-in gaan voor de liefde.

Lysette - 25 jaar

Lysette komt uit Dokkum en is werkzaam als leerkracht. Binnenkort verhuist ze naar Amsterdam om te gaan genieten van het bruisende stadsleven, wat goed past bij haar energieke persoonlijkheid. De afgelopen jaren stonden bij Lysette in het teken van persoonlijke groei en met haar zet naar Amsterdam is het tijd om verder te bloeien. Dit doet ze het liefst met een leuke man aan haar zijde.

Maureen - 22 jaar

Maureen is na een tijd in Australië te hebben gezetten, gesetteld in Amsterdam, waar ze nu ook studeert. Ze houdt van reizen en het avontuur opzoeken, net als de Bachelor. Bij de mannen speelt ze vaak hard to get, maar wie haar hart verovert, krijgt 200 procent Maureen.

Merel - 26 jaar

Merel uit Amsterdam neemt niet zomaar genoegen met de eerste de beste baan. Ze is bijna afgestudeerd als tandarts en is van plan hoog op de carrièreladder te gaan zitten. Thomas en Merel matchen qua ambitie dus zeker. Als ze niet aan het werk is, zal je haar op het hockeyveld, het terras of op een feestje vinden.

Michelle - 24 jaar

De Oldenzaalse Michelle weet haar mannetje wel te staan in de mannenwereld waarin ze werkt. Ze handelt in auto's en caravans en het vuur wordt haar tijdens onderhandelingen vaak aan de schenen gelegd. Ze is helemaal klaar voor het avontuur in Mexico met Bachelor Thomas.

Patricia - 23 jaar

Patricia uit Groningen is onbevangen, vrolijk en soms een beetje impulsief. Ze is teamleider van een animatieteam en een echte entertainer. Ook werkt ze samen met haar zus als wimperstyliste. Weet Patricia Thomas voor zich te winnen?

Romy - 27 jaar

Romy mag dan wel pas 27 jaar zijn, maar ze heeft al veel levenservaring opgedaan in haar jonge leven. Ze werkt als radio-DJ en staat sterk in haar schoenen. Ze kan niet wachten op een romantisch avontuur met misschien wel Thomas aan haar zijde.

Yaël - 29 jaar

Yaël woont en werkt in Amsterdam, waar ze na haar studie psychologie aan de slag is gegaan als ZZP’er met onder andere kinderen met autisme en kwetsbare jongeren. Daarnaast heeft ze samen met haar zus ook nog een succesvolle webshop voor kleding en accessoires. Ze is helemaal klaar voor de liefde en hoopt het hart van Thomas te veroveren in Mexico.

