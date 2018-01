Dit zijn de acht gespierde verleiders in nieuw seizoen Temptation Island

video en foto'sRTL 5 en de Vlaamse omroep VIJF hebben bekendgemaakt wie de slinkse verleiders zijn in het nieuwe seizoen van Temptation Island dat vanaf donderdag 1 februari te zien is op beide zenders. De acht gespierde hunks gaan proberen te stoken in de ogenschijnlijk stabiele relatie van de deelnemende koppels. Dit zijn de acht 'sixpacks' die ongetwijfeld voor de nodig onrust gaan zorgen.

Fabrizio (25)

Fabrizio uit Houthalen (België): In het verleden wist Fabrizio vrouwen in een relatie steeds feilloos te verleiden. Trouw bestaat volgens hem niet meer, en dit zal hij bewijzen. Zijn troeven? Een gespierd lijf vol sexy tattoos en een luisterend oor. Hij valt op blonde vrouwen met blauwe ogen, maar eindigt toch steeds met een brunette.

Tijs (24)

Tijs uit Laakdal (België) werkt als bouwvakker en is een vlotte, zelfzekere babbelaar. Hij beweert de afgelopen drie jaar zo’n 120 vrouwen voor zich gewonnen te hebben, en dit doet hij met zijn vlotte tong. Tijs babbelt de vrouwen letterlijk in zijn bed, zijn motto: 'A shoulder to cry on becomes a dick to ride on. Tijs valt op vrouwen die 'one of the guys' zijn. ,,Geen Barbietrutjes dus.''

Joshua (20)

Joshua uit Balen (België) is een sportieve, knappe jongeman met de ‘ideale schoonzoon-look’. Hij doet in zijn vrije tijd aan motorcross, maar wil graag doorbreken in de modellenwereld. Wanneer er geflirt moet worden, schakelt Joshua steeds zijn azuurblauwe ogen in. Zijn tactiek? Eerst bezinnen, dan bespringen. Een vrouw in een relatie vereist volgens hem immers een rustige aanpak.

Andrea (23)

Andrea uit Maasmechelen (België) is een vlotte, grappige Italiaanse macho met een klein hartje. Hij is aan de slag als autotester, maar naast de werkvloer leeft hij Temptation Island. Zijn slaagkansen schat hij hoog in: volgens hem gaat hij met drie van de vier vrouwen aan de haal. Een bepaald type vrouw heeft hij niet. Ze worden wel allemaal mooier na twee glazen alcohol.

Gino (27)

Gino uit Den Haag - volgens RTL en VIJF 'de mooiboy die van alle walletjes meesnoept' - staat bekend als hartenbreker. Hij heeft moeite met monogaam zijn en is meestal snel uitgekeken op een vrouw. Iedere zaterdagavond is het voor Gino sowieso Temptation-tijd, volgens hem zou zijn deelname dus weleens voor leuk beeldmateriaal kunnen zorgen.

Tomas (23)

Tomas uit Den Haag is naast bootcamptrainer, ook student media, informatie & communicatie. Hij wordt naar eigen zeggen niet snel verliefd en gelooft niet in monogamie. Gelukkig is hij communicatief sterk en maakt hij graag plezier. De ideale Temptation-combo. Zijn tactiek? Speelveld verkennen, target kiezen, scherpstellen en tot het uiterste gaan.

Tireily (21)

Tireily uit Zwolle werd door een vriend ingeschreven als grap, maar wil zichzelf toch bewijzen als de ideale verleider. Hij ziet zichzelf als hét mannelijke totaalplaatje. Tireily is artiest, houdt van sport en gaat steeds voor de overwinning. Een vrouw verleidt hij door zo opvallend mogelijk naar haar te kijken, totdat ze er een beetje ongemakkelijk van wordt…

Matthew (26)

Matthew uit Amsterdam is administratief medewerker, maar beschouwt zichzelf daarnaast vooral als de Keizer van Temptation Island. Deze bad guy met een zachte kant heeft last van bindingsangst, maar komt uiterst zelfzeker en zelfs een tikkeltje arrogant voor de dag. Volgens hem is hij de ultieme verleider die de kunst van het zoenen volledig onder de knie heeft.