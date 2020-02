Dit zijn de beste commercials van de Super Bowl: Bill Murray scoort met Groundhog Day

1. Jeep - Bill Murray

Wie kent de filmklassieker uit 1993 niet: Groundhog Day met Bill Murray. Voor een commercial van Jeep kruipt de acteur weer even in de huid van Phil Conors. In de iconische rolprent beleeft hij elke dag elke keer opnieuw. De reclame begint op exact dezelfde manier als de film, maar dan besluit hij plots te gaan voor een oranje Jeep. Vanaf dat moment is geen dag hetzelfde meer met een glansrol voor de bosmarmot. Toeval of niet: het was gisteren ook nog eens echt Groundhog Day, een Amerikaanse feestdag waar de komedie op gebaseerd is.

2. Amazon - Ellen DeGeneres

Amazon besluit de eigen slimme speaker nog maar eens in de markt te zetten tijdens de Super Bowl. Ellen DeGeneres wordt ingehuurd voor het grappige filmpje over Alexa. Zij vraagt zich hardop af wat mensen deden voordat ze zo'n apparaatje hadden. Wat volgt is een variatie van van alles en nog wat dat maar lijkt op de naam Alexa. Tot draken aan toe.

3. Google

Waar veel adverteerders proberen een lach op het gezicht te krijgen van de kijker, doet Google het dit jaar compleet anders. Ze gaan met een weemoedige reclame waarin een oude man herinneringen ophaalt aan zijn vrouw Loretta, compleet voor de emotie. De man vraagt bij Google foto's op van hun huwelijksreis, reizen en hun favoriete film. Op het einde zien we teksten die de man heeft gevraagd om te onthouden. Een daarvan is: ‘Loretta zei altijd, mis me niet te veel en ga het huis uit'.

4. Tide

De kracht van de herhaling is wat we nodig hebben, dachten ze ongetwijfeld bij de producenten van het wasmiddel Tide. In het eerste filmpje wordt er per ongeluk een vlek gemaakt op het witte overhemd van de hoofdpersoon van het spotje. Die vraagt daarop wanneer hij het moet schoonmaken - want Super Bowl, halftime show etc. Het advies: ,,Was het later.” Het merk komt vervolgens met verschillende spotjes nog terug in diverse situaties, bijvoorbeeld tijdens een aflevering van The Masked Singer. Maar telkens is er geen tijd. In de laatste reclame is het toch nog goedgekomen. De man, inmiddels grijs, komt de vrouw weer tegen die de vlek heeft gemaakt. ,,Je ziet er anders uit", zegt ze. Hij laat zijn gewassen shirt zien en zij maakt er - uiteraard - weer een nieuwe vlek op.

5. Doritos