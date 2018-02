Dit zijn de finalisten van The voice of Holland 2018

Video'sDe kaarten zijn geschud bij The voice of Holland . Bij de bloedstollende halve finale, waarin topfavoriet Kimberly onverwachts het veld moest ruimen , hebben Jim van der Zee, Demi van Wijngaarden, Nienke Wijnhoven en Samantha Steenwijk een plekje bemachtigd in de grote finale van volgende week.

Jim van der Zee

Het moest gek lopen wilde de kalme Jim (23) het vanavond niet schoppen tot de finale. Hij was de eerste die dit jaar van de coaches vier perfecte tienen kreeg voor een optreden en groeide - naast Kimberly - uit tot de grote favoriet. Toch was het vanavond even spannend: zou het hem lukken die rol waar te maken met zijn uitvoering van het ietwat lijzige Feelin' Good?



Jazeker, vonden de coaches. ,,Je hebt het te gek gedaan'', jubelde zijn mentor Anouk. ,,Soms heb je een beetje een wat onbeholpen houding, zeker als je geen gitaar in je handen hebt. En zelfs dat vind ik heel charmant. Ik denk dat je de lat heel hoog hebt gelegd voor vanavond.''

Demi van Wijngaarden

Demi heeft het geflikt: ze was eerst finalist bij The Voice Kids en nu ook bij de volwassen Voice. Haar stem klinkt alsof hij gedurende de achttien jaar van haar jonge leven in een houten vat heeft liggen rijpen: zonder zichtbare moeite zingt Van Wijngaarden alles even gemakkelijk weg. Maar genieten, dat vindt ze moeilijk. Het was voor coach Waylon moeilijk om te zien, zei hij na haar versie van Adele's Set Fire To The Rain. ,,Je hebt gewoon dat talent en je bent die uitdaging met jezelf aangegaan. En wat mij betreft ben je die uitdaging enorm aan het winnen.''



Demi was vanavond overigens wel een van de weinige kandidaten die stevige kritiek kreeg. Anouk bekende dat ze nog nooit kippenvel van haar gezang had gekregen. En dat is een probleem als je zulke gevoelige nummers zingt, aldus Anouk. ,,Het lijkt net alsof je, als je gaat zingen, veel te veel nadenkt over alles. En daardoor kan je de emotie niet overbrengen - en dat is toch jammer.''

Nienke Wijnhoven

De ingetogen Nienke Wijnhoven (19) is de stille kracht van dit seizoen van de RTL4-talentenjacht. Toch deelde ze tot nu toe rake klappen uit: ze zong de ervaren Samantha Steenwijk uit de battle-ring en wist de normaal zo koele Anouk zo diep te raken dat de rockdiva dacht dat ze misschien ongesteld moest worden.



Ook vanavond maakte de zangeres uit het Limburgse Horst, gekleed in een bloesje van Anouk, weer indruk op haar coach met het lied Let It Go van James Bay. ,,Supermooi'', zei Anouk. ,,Hiermee laat je zien dat je in de finale hoort.'' Waarom? ,,Je hebt een hele eigen sound, je bent een hele unieke performer ('Nienke is Nienke') en je hebt je van alle talenten het meest ontwikkeld. En volgens mij is dat waar dit programma om draait.''

Samantha Steenwijk