Dit zijn de naar liefde hunkerende boeren van het nieuwe BzV-seizoen

Wie wil schrijven op een van de tien deelnemers die werden voorgesteld, je hebt twee weken de tijd. Het kan bijna niet anders dan dat Bastiaan, Frans en Annemiek zoveel brieven gaan krijgen dat zij bij de vijf uitverkorenen zitten die begin volgend jaar te zien zullen zijn in het reguliere seizoen van het populaire programma van KRO-NCRV.



Alleen al op zijn knappe voorkomen zal Bastiaan voldoende vrouwen aantrekken. Hij runt een akkerbouwbedrijf in Zeeland, zwemt graag in zee met zijn hond en is ‘best nog een beetje te kneden’. Hij had al best veel dates, maar zag bijna altijd op het eerste gezicht dat het niets zou worden. Een sportieve dame die zichzelf niet te serieus neemt, dat is wat Bastiaan wil.



Frans woont aan de andere kant van het land, hoog in Friesland. Als je hem zo met zijn bootje ziet varen, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar schijn bedriegt. Twintig jaar lang was hij getrouwd, er kwamen twee zonen (Thijs en Berend), maar al die tijd wist Frans dat hij eigenlijk op mannen viel. Als het gaat om vrouwen, kijkt hij het liefst naar zijn koeien, van wij ‘nummer 49' zijn favoriet is. ,,Zij geeft wel 13.000 liter melk’’, zei hij in de wei tegen Yvon, met een waarderende blik op het achterste van nummer 49. ,,Een lekkere grote, dikke kont.’’

Frans zat lang met zichzelf in de knoop en zelfs toen hij het aandurfde naar een psycholoog te gaan, hield hij nog zijn mond over zijn geaardheid. ,,En dan helpt het niets’’, wist Frans ook. ,,Ik was er nog niet aan toe, maar nu wel.’’ Het probleem: zijn gayradar. Frans heeft het niet in de gaten wanneer een man op mannen valt.



Aandoenlijke kandidaten, in de geest van Steffie uit het vorige seizoen, zijn er ook deze keer. Zoals Ronald (37) uit Gelderland, die met zijn tweelingbroer Harold op de boerderij woont. ,,Ik ben niet zo handig met vrouwen’’, zegt de man die te vaak gefriendzoned werd. Ronald vindt zichzelf niet de knapste - denk aan de woorden van Steffie - en vermoedt dat een vrouw eerder voor zijn vrienden kiest dan voor hem.



Nog zo’n twijfelaar: melkveehouder John (39), die zich er eigenlijk al bij heeft neergelegd dat er geen vrouw voor hem komt. Gelukkig is John gewend te denken in oplossingen in plaats van problemen en laat hij zes keer per week de catering langskomen. Met een dubbele portie stamppot, dat wel.



Misschien zit het hem in de naam, maar Brabander Geert (51) lijkt een bijzonder portret. Net als ‘Geile Geert’ destijds moet hij als enige worden ondertiteld. Al zes jaar is hij gescheiden, hij is gek op gebakken piepers, maar toch vooral op vrouwen. Een beetje charmeren, dat kan hij wel. ,,Ze moet lief, aardig en verstandig zijn. En ze moet ook een beetje de wauw-factor hebben’’, zegt hij over zijn ideale vrouw.

