Dit zijn de nieuwe bewoners van het Big Brother-huis

Big Brother maakt RTL dit keer samen met de Belgische omroep Vier. Er doen vier Nederlanders en vier Belgen aan mee. Geraldine Kemper en de Vlaamse Peter Van de Veire zijn de presentatoren. Het complex waarin de deelnemers worden opgesloten staat in Amsterdam op een parkeerterrein tussen de Johan Cruijff Arena en het kantoor van EndemolShine.

Het nieuwe huis wordt volgens EndemolShine ‘moderner’ dan de oude versie, maar het motto van het programma blijft ‘ back to basic’. Zo hebben de kandidaten in het huis bijvoorbeeld geen smartphones tot hun beschikking omdat zij op geen enkele manier contact met de buitenwereld mogen hebben.

De kandidaten worden getest voordat zij het huis in gaan. Dat geldt naar verwachting ook voor de voltallige crew die zich in het huis bevindt. Als de acht deelnemers eenmaal binnen zijn hoeven ze in het huis zelf geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden omdat ze dan gelden als huishouden.