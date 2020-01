Dit zijn de onbekende kandidaten van Expeditie Robinson NL vs. BE

Team Nederland

Aisha (28) uit Amsterdam

Aisha komt oorspronkelijk uit Sierra Leone en is als baby geadopteerd door een Nederlands gezin, meldt RTL in een persbericht. Als dochter van een dorpshoofd heeft ze in haar thuisland nog eens achttien halfbroers en -zussen. Aisha heeft gestudeerd aan de dansacademie en runt inmiddels drie dansscholen met 500 leerlingen. Ondernemen vindt ze geweldig. In een groep is zij de sfeermaker, het sociale dier, maar ze laat zich de kaas niet van het brood eten.

Volledig scherm Aisha © RTL/ Videoland

Anouk (30) uit Utrecht

Anouk is het megafanatieke, superfitte hockeymeisje. Voor haar werk als koffie-expert proeft ze maar liefst 300 kopjes koffie per dag. Daarnaast speelt ze hockey op hoog niveau. Verwacht wordt dat ze het spel tactisch zal spelen. Opgeven is voor Anouk geen optie, ze gaat door tot het bittere eind en daarvoor is ze bereid iedereen voor de gek te houden. Al zal ze zich wél sociaal opstellen in de groep.

Volledig scherm Anouk © RTL/ Videoland

Herman (48) uit Almelo

Herman is de oudste kandidaat en is uroloog in het dagelijks leven. Qua uitstraling en interesses valt hij nogal op tussen de rest van de expeditieleden. Hij is de intellectueel die het fijn vindt om naast zijn precisiewerk in de OK lekker bezig te zijn in de natuur en op zijn boerderij. Daarnaast jaagt en vist hij. Hij kan zich dus prima redden in de natuur. Herman omschrijft zichzelf als de vrolijke noot in de groep, maar sociaal is hij niet de sterkste. Het tactische spel heeft niet zijn voorkeur, maar hij schuwt het zeker niet als het nodig is.

Volledig scherm Herman © RTL/ Videoland

Jorik (42) uit Helmond

Jorik komt in eerste instantie over als een gezellige Brabantse knuffelbeer en werkt als voetbalintermediair. Hij is een echte Bourgondiër en familieman die houdt van een biertje met vrienden in de kroeg. Hij praat makkelijk over zijn emoties en huilt als het moet. Op persoonlijk vlak heeft hij het nodige meegemaakt, dus hij laat zich niet snel meer gek maken. Hoewel hij overkomt als een gezellige kerel, is hij ook ontzettend direct. Dat brengt hem nogal eens in de problemen, want niet iedereen kan dat waarderen. Hij stapt al snel in de leidersrol. Hij maakt heel makkelijk vrienden, maar in het spel zijn er geen regels, de winst is het belangrijkste.

Volledig scherm Jorik © RTL/ Videoland

Dennis (27) uit Joure

Trappenmaker Dennis is een drukke Fries die geen moment stil kan zitten. Hij is enthousiast, goudeerlijk en kan slecht tegen mensen die liegen. Een spannende combinatie dus met teamgenoten die daar een stuk minder moeite mee hebben. Dennis is geen keiharde tactische speler; hij zal zich in eerste instantie gedeisd houden en zijn oor goed te luisteren leggen. Vervelen is geen optie voor hem, dus hij wil altijd bezig blijven op het eiland. Een uitdaging voor zijn kampgenoten.

Volledig scherm Dennis © RTL/ Videoland

Nelleke (31) uit Amsterdam

Nelleke runt in het dagelijks leven een sportschool en werkt daarnaast als model, meldt RTL. Ze stelt niet per se sociaal te zijn, is geen allemansvriend en kan slecht tegen zeurende mensen. Ze is vastberaden om de expeditie te gaan winnen en daar heeft ze veel voor over. Ze wil op het eiland snel op zoek gaan naar een bondgenoot. Met diegene zal ze de rest er dan uit proberen te werken door groepjes tegen elkaar uit te spelen, maar uiteindelijk zal ook haar bondgenoot eraan moeten geloven. Ze kan vissen, hutten bouwen en bomen klimmen en reist standaard met haar firesteel.

Volledig scherm Nelleke © RTL/ Videoland

Elroy (32) uit Mierlo

Elroy is een gespierde, slimme man met lange donkere haren die net vader is geworden. Hij heeft vroeger bij defensie bij de Rode Baretten gezeten. Nu traint hij onder meer militairen, zowel op mentaal als fysiek vlak. Elroy wil koste wat het kost de expeditie winnen. Daarvoor neemt hij zijn fysieke skills mee, maar ook zijn mentale. Met zijn coachingervaring wil hij zijn teamgenoten manipuleren bij het maken van keuzes en de sfeer bepalen, waardoor ze op iemand zullen gaan stemmen. Hij is daarin keihard: ,,Liever oneerlijk winnen dan eerlijk verliezen”. Hij zal de rol aannemen die van hem gevraagd wordt in de groep.

Volledig scherm Elroy © RTL/ Videoland

Eva (32) uit Zwaag

Eva is het type ‘niet lullen maar poetsen’. Eva is hoofdconducteur bij de NS en heeft tijdens haar werk al veel meegemaakt. Ze is gek op spelletjes, sociaal, fysiek en mentaal sterk, maar als haar iets niet zint, dan zal ze zich zeker laten horen. Ze is bewust alleenstaande moeder van een dochtertje van 1,5, dat was haar grote droom. Ze gaat het spel tactisch spelen, maar weet niet zeker of ze haar mond kan houden als het erop aankomt. Opgeven is geen optie voor haar. Ze is prettig gestoord, een tikkeltje ongeduldig, een harde werker, nuchter en gevoelig. Ze is niet de beste survivaller, maar heeft zich wel voorbereid. Ze heeft een grote mond en een klein hartje en wil knallen tot het einde, aldus RTL.

Volledig scherm Eva © RTL/ Videoland

Team België

Farah (26), woont momenteel in Barcelona

Farah is het prototype fitgirl/blogger, schrijft RTL. Een frisse, blonde vrouw die drie jaar geleden naar Barcelona is verhuisd en vanuit daar blogt over lifestyle, voeding en carrière. Ze eet heel gezond en sport veel. Maar ze is zeker niet naïef. Ze heeft veel van de wereld gezien en al veel in het buitenland gewoond. Zo werkte ze in de jungle van Guatamala en Costa Rica en reisde ze op haar 20ste alleen door Midden Amerika. Nu coacht ze, naast haar blogs, expats in Barcelona in het maken van keuzes in hun leven. Farah wil zo lang mogelijk in de expeditie blijven. Haar onschuldige uiterlijk is haar troef, daarmee wil ze ver komen. Echt tactisch zal ze niet gaan spelen waarschijnlijk, daarvoor is ze te veel een groepsmens. Maar ze gaat wel voor het spel.

Volledig scherm Farah © RTL/ Videoland

Kevin (38) uit Kontich

Vorig jaar moest Kevin het in de Vlaamse selectie net afleggen tegen danser Thomas. Die heeft hij goed geobserveerd en hij gaat het zeker anders doen. Hij is in ieder geval een stuk sterker en oefent al een tijdje op evenwicht en kracht. Zijn tactiek, ook in het dagelijks leven, is zich dommer voordoen dan hij is. Hij komt volgens RTL blond over, maar dat wil hij gebruiken om de rest te slim af te zijn. Hij ziet de expeditie als een spel en heeft er dan ook geen moeite mee om vals te spelen. Liegen is iets anders dan iets niet zeggen… Kevin ziet zichzelf vooral samenspannen met de dames van het eiland.

Volledig scherm Kevin © RTL/ Videoland

Koen (37) uit Leopoldsburg

Koen is een echte militair. Rechtlijnig, gedisciplineerd en volgens RTL een echte kerel zoals hij denkt dat kerels horen te zijn. Hij zit bij een gevechtseenheid en wordt regelmatig op missie gestuurd. Koen heeft een duidelijke mening over de expeditieleden van voorgaande jaren. Allemaal watjes die bij het minste of geringste janken. Echte mannen huilen niet, vindt hij. Hij kan niet wachten om de fysieke proeven te doen, naar de denkproeven kijkt hij minder uit. Koen vindt zichzelf zeker niet de slimste, maar hij zal zich overal tussen wringen. Als hem iets niet zint of als mensen de kantjes er vanaf lopen, zal hij ze er zeker op aanspreken. Zijn zwakke plek is dat hij snel zijn geduld verliest. Overleven is voor hem geen probleem, dat heeft hij geleerd in het leger.

Volledig scherm Koen © RTL/ Videoland

Liesbet (45) uit Aalst

Liesbeth is een spontane vrouw met veel doorzettingsvermogen. Ze zoekt uitdagingen in de sport, zoals marathons, maar wil nog dieper gaan. Ze is gescheiden en heeft één zoon die om de week bij haar woont. De andere week draait ze zes dagen nachtdienst als psychiatrisch verpleegkundige. Liesbeth laat niet over zich heen lopen. Ze is al zeven jaar alleen en is gewend om te doen en laten wat ze zelf wil. Ze wil haar eigen wil nog weleens doordrijven en is niet bang om haar mening te geven. Ze houdt graag vast aan haar eigen structuur en regels. Ze komt niet naar het eiland om vrienden te maken, wel om vriendelijk te zijn. Ze kijkt ernaar uit om alleen op een eiland te zitten.

Volledig scherm Liesbet © RTL/ Videoland

Natassia (28) uit Antwerpen

Natassia is een verzorgde dame die in België niet helemaal onbekend is: ze is namelijk de vriendin van de bekende chef-kok Wout Bru. Natassia is oorspronkelijk van Congolese afkomst. Als model heeft ze al veel van de wereld gezien, maar op dit moment rondt ze haar studie verpleegkunde af. Ze heeft jarenlang op hoog niveau geturnd en die winnersmentaliteit wil ze meenemen naar het eiland. Ze wil winnen en daarvoor is ze bereid tactisch te spelen; in het spel moet ze schijnheilig zijn, aldus RTL. Ze is een persoon met een mening, ze is eerlijk en recht voor zijn raap.

Volledig scherm Natassia © RTL/ Videoland

Niels (29) uit Leuven

Niels is een gespierde jongen met een goede smile, schrijft RTL. Hij is een selfmade man. Heeft niet gestudeerd en heeft geen rijbewijs, maar toch werkte hij al als autoverkoper en maakt hij nu carrière als accountmanager. Hij is enorm ambitieus en had eigenlijk profvoetballer willen worden. Niels is bloedfanatiek en wil echt winnen. Hij kan absoluut niet tegen zijn verlies. Op het voetbalveld maakt hij vrijwel iedere week vijanden. Toch is hij in het dagelijks leven een gezellige, sociale kerel. Dat zal dan ook zijn tactiek zijn op het eiland. De sociale aanpakker die ondertussen niet vies is van vuile spelletjes en complotjes.

Volledig scherm Niels © RTL/ Videoland

Ruth (32) uit Lint

Ruth is een oersterke vrouw die haar mannetje staat. Zowel in het leger als in het thaiboksen is zij gewend ervoor te gaan. Ze is een harde tante die altijd voor de winst gaat. Ze heeft twaalf jaar lang op hoog niveau aan thaibokswedstrijden meegedaan en doet het nu nog drie keer in de week. Verder doet ze fanatiek aan paaldansen. Ze is een echte flapuit, praat voordat ze denkt. Haar tactiek is om proeven te winnen en goed in de groep te liggen. De zwakke schakels moeten eruit, met kneuzen wil ze niet op het eiland blijven zitten.

Volledig scherm Ruth © RTL/ Videoland

Thomas (31) uit Vichte

Thomas is het type stoere kerel. Gespierd, lang haar, baardje, veel tattoos. Maar Thomas is ook een hele olijke, goedlachse kerel. Hij is heel energiek en kan niet stilzitten. Op het eiland wil hij eens fatsoenlijke bedden en hutten maken in plaats van die kansloze bouwwerken die hij tot nu toe heeft gezien. Hij kan het niet aanzien dat mensen maar op het strand gaan liggen. Doe iets! Zoek eten, bouw iets! Hij kan goed bouwen, verder heeft hij geen survivalskills. Het woord opgeven kent hij niet. Hij wil winnen en gaat tot het einde. De Dodentocht (100 kilometer lopen) deed hij zonder voorbereiding.

Volledig scherm Thomas © RTL/ Videoland