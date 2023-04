Dit zijn de vijf boeren die op zoek gaan naar de liefde in Boer zoekt vrouw Europa

Piet (63), koeienboer en akkerbouwer

Het is een echte mannenclub op de boerderij waar Pieter werkzaam is. Werkzaam inderdaad, want hij verkocht een paar jaar terug zijn eigen boerderij. Dat doet hem overigens niet zo veel ,,Maar toen de koeien weggingen, kwam de meeste emotie bij mij naar boven.” Het verdriet heeft hij in zijn eentje moeten verwerken omdat er geen vrouw in zijn leven was. Maar daar is hij eigenlijk wel aan toe. ,,Het verlangen blijft altijd he, dat je iemand naast je wil hebben.” Piets kinderen weten in ieder geval wel wat voor dame hij nodig heeft: een spontane vrouw met humor, die niet zo streng voor hem is.

Claudia (57), melkveehouder

Ruim twintig jaar gelezen vertrok Claudia met haar man en dochters naar Normandië om hun Franse droom te verwezenlijken. Die droom spatte echter uiteen toen Claudia’s man ziek werd. Vlak voor zijn overleden hadden de twee besloten om biologisch te boeren. Zo behandelt Claudia haar koeien niet met antibiotica, maar met acupunctuur. Het gemis is nog altijd groot, maar Claudia denkt inmiddels wel toe te zijn aan een nieuwe man. Of zoals ze het zelf omschrijft: een maatje voor het leven met een ‘sprekend gezicht’ en zelfstandigheid. ,,Die ook eens een keer het eten klaarmaakt. Heerlijk lijkt me dat!”

Haico (42), melkveehouder

Haico woont nog thuis en runt samen met zijn ouders een melkveehouderij. Zijn broer en zus wonen verderop in het dorp. Ruim dertig jaar geleden emigreerde het gezin vanuit Gelderland naar het zuiden van Denemarken. Haico omschrijft zichzelf als 'wat stil’ en denkt dat vooral te maken heeft met een gebrek aan zelfvertrouwen. De melkveehouder heeft nog nooit een relatie gehad. ,,Leuk is wat anders. Ik dacht altijd: het komt wel. Maar dan wordt je op een gegeven moment wakker en ben je 40.” Haico weet in ieder geval een ding zeker: hij gaat voor de volle honderd procent voor zijn toekomstige vrouw. ,,Als de klik er is, ben ik wel iemand die er echt voor gaat.”

Bernice (23), melkveehouder en paardenfokker

De liefde vinden in een van de dunbevolkste landen van Europa is zo makkelijk nog niet. Daarom schakelt de Friese Bernice, woonachtig in Zweden, de hulp van Yvon Jaspers in. Bernice runt samen met haar ouders en broer een melkveehouderij en een paardenfokkerij op een landgoed dat dateert uit 1200. Omdat Bernice ‘in haar eigen bubbel leeft’, is de liefde nog niet eerder op haar pad gekomen. Hoog tijd dat daar verandering in komt!

Richard (32), akkerbouwer

Vlak over de grens van Oostenrijk woont akkerbouwer Richard in Slowakije. Met maar liefst 1100 hectare akkerbouwgrond is Richard - die door de vervallen gebouwen op zijn lap grond ‘heenkijkt’ - een tevreden mens, al ontbreekt het hem nog aan een ding: een vrouw aan zijn zijde met wie hij een ‘dolleuke’ tijd hoopt te beleven. Of Yvon Jaspers kan stellen dat hij meer ervaring heeft met boer zijn dan met vrouwen? ,,Dat is wel de eerlijke waarheid, ja.”

