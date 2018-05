Dit zijn nog steeds de absolute topverdieners bij de Publieke Omroep

Bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verdienden vorig jaar 31 bestuurders en presentatoren meer dan de landelijke norm die is vastgesteld op een ministerssalaris van maximaal 181.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Z dat in de jaarverslagen 2017 van de omroepen spitte.

In de verslagen werden, zoals verplicht is, wel de namen en inkomens van bazen genoemd, maar zoals is toegestaan, niet de namen van de presentatoren. Omdat de salarissen van anonieme presentatoren wel in de boeken staan, maakte RTL Z een inschatting welke presentator bij welk topinkomen zou kunnen horen.

Zeventien presentatoren, zo concluderen de analisten, verdienden vorig jaar meer dan de norm. Absolute grootverdiener is zeer waarschijnlijk DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk (580.000 euro) van BNNVARA. Bij diezelfde omroep streek vorig jaar dj Giel Beelen 179.157 op. Hij was, voordat hij naar Veronica overstapte, in 2017 acht maanden bij BNNVARA in dienst. De nummer twee op de lijst met topsalarissen in 'Hilversum' is vermoedelijk RADAR-presentatrice Antoinette Hertsenberg (300.000 euro). Omroep Max heeft een presentator in dienst die 195.553 euro verdiende in 2017. RTL Z vermoedt dat het om André van Duin gaat. Powned sluisde bakken richting presentator en verslaggever Rutger Castricum :196.585 euro.

Uit het jaarverslagenonderzoek blijkt verder dat veertien omroepbazen vorig jaar niet bepaald hoefden te klagen over hun inkomen dat ver boven dat van een minister ligt. Bestuurder Paul Römer van omroep NTR verdiende in 2017 het meest (230.000 euro). Hij wordt op de voet gevolgd door MAX-baas Jan Slagter (220.00 euro). NOS-baas Jan de Jong kreeg vorig jaar 213.000 euro, maar feitelijk had hij nog meer kunnen verdienen. De Jong stapte namelijk in oktober vorig jaar over van de NOS naar voetbalclub Feyenoord. Verder scoorde Powned-baas Dominique Weesie vorig jaar het riant bedrag van 212.756 euro.

Verlaging

Dit is het laatste jaar dat omroepdirecteuren in de categorie ‘grootverdieners’ op hun oude salarisniveau kunnen blijven. Voor hen geldt een overgangsregeling. Vanaf 2019 wordt hun inkomen jaarlijks verlaagd tot op 31 december 2021 niemand meer boven de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) van 181.000 euro zit. Dat is dus het maximale wat een minister kan verdienen.

De eerder genoemde bedragen geven volgens Omroep MAX-baas Jan Slagter een vertekend beeld, omdat de pensioenbijdragen zijn inbegrepen. ,,Volgens mij houden wij ons allemaal keurig aan de wet’’, wil hij benadrukken. Slagter leverde in 2013 al vrijwillig een deel van zijn salaris in. ,,Ik heb er niks bij gekregen. Ook ik zit in een overgangsregeling en ga vanaf volgend jaar omlaag tot ik op de norm zit.’’

Voor presentatoren die momenteel nog meer dan 181.000 euro verdienen, gelden andere spelregels. Zodra zij een nieuw contract bij de betreffende omroep afsluiten, moeten ook zij terug naar de norm. Dat betekent, dat iemand als Matthijs van Nieuwkerk straks een fors deel van zijn jaarsalaris ziet verdampen.