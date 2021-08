Dit zijn ze: de tien boeren van het twaalfde seizoen van Boer zoekt Vrouw

Robert (39), vleesveehouder en vrachtwagenchauffeur

Robert zorgt samen met zijn vader voor zijn blonde d’Aquitaines. ,,Ja, ze zijn groot. Er zit veel temperament in. Het zijn geen suffe koeien’’, aldus de boer met kaal hoofd en pretoogjes. Voor Robert mag zijn toekomstige vrouw ook wel wat pit hebben. Zijn dates zullen een impulsieve man treffen, die onhandig uit de hoek kan komen, maar net zo graag met zijn konijn en kuikentjes knuffelt. En zelf ook van ‘jonkies’ droomt.

Rob (48), witlofkweker

Rob hoopt net zo veel liefde aan zijn toekomstige vrouw te geven als aan zijn witlof. Toch is Robs hart al vergeven, aan zijn 8-jarige zoon Olivier. Hij heeft het syndroom van Down en woont drie dagen per week op de boerderij. Rob vindt het maar niks als hij 's avonds alleen op de bank zit ‘met een augurkie’. Kom maar op met die gezelligheid!

Gerben (30), geitenhouder

Wie Gerben kiest, krijgt ook pa en ma, een broer en een zus erbij. Zij zorgen ervoor dat hun zeshonderd geiten zo zen mogelijk zijn. Hoe minder stress, hoe meer melk. Gerben houdt niet van oogcontact, daar wordt hij verlegen van. Hij hoopt op een leuke, stoere meid, die hem begrijpt. Zijn grote droom: samen de boerderij runnen.

Hilda (34), paarden- en melkveehouder

De koeien van Hilda lopen 's zomers rond in het prachtige natuurreservaat Boschplaat op Terschelling. Haar krijg je niet weg van de Wadden, heerlijk vindt ze de vrijheid. Ze heeft een eigen appartement, maar geniet elke dag om stipt 12.00 uur van een verse prak op de boerderij van moeder Geertje. Hilda's toekomstige man moet 200 procent voor haar kiezen, want ze wil er zeker van zijn dat hij écht voor haar en het boerenleven kiest.

Rob (51), kersenteler

Rob heeft zijn eigen liedjes in zijn hoofd als hij kersen plukt. Deze romantische ‘Mr. Jukebox’ wil aubades geven met zijn gitaar en etentjes organiseren, maar ook niet te hard van stapel lopen. ‘Don't jump on the other’ heeft hij zichzelf geleerd na zijn scheiding. Zijn 12-jarige dochter Lisa is elk weekend bij hem.

Hans (69), paardenhouder

Hans was allergisch voor varkens, dus stapte over op de paarden. Zolang de boer zijn krakende lijf kan negeren en het hooi kan opschudden, blijft hij voor zijn paarden zorgen. Hans’ vrouw overleed 21 jaar geleden na een ziekbed van twee jaar. Hij bleef met vier kinderen achter. Hij doet niets liever dan zijn liefde en verdriet voortaan met een ‘maatje’ delen.

Janine (31), schapenhouder

Ook Janine ervaart de ultieme vrijheid, maar dan in Limburg. Tijd voor zichzelf heeft ze amper, alleen op zondagmiddag. Dan maar een ‘avondrelatie’ dus. ,,Als iemand niet dezelfde passie voor de agrarische sector heeft, dan wordt het moeilijk. Ik ben wel bereid iets te veranderen, maar ik denk dat dat vanzelf gaat. Soms is mijn energie zo hoog, dat ik eventjes moet worden teruggezet.’’

Evert (58), melkveehouder

Evert heeft een indrukwekkende melkput: twee keer twintig koeien kunnen er tegelijkertijd gemolken worden. Wat de boer vooral mist, is sociaal contact. Een vrouw die naar hem lacht, dat kan zijn hele dag goedmaken. De ontspannenheid, dat is voor hem ‘het allermooiste’.

Joost (46), plantenkweker

Joost bewaakt de kwaliteiten van heel veel soorten kamerplanten, samen met zijn oom en broer. De lat ligt hoog als het om planten gaat, en dus zoekt hij rust bij een vrouw. Ver is Joost niet gekomen, niet eerder had hij een relatie. Hij is bang dat hij er over een paar jaar nog in zijn eentje bij zit, in zijn ouderlijk huis, waarin de tijd heeft stilgestaan.

Jouke (31), melkveehouder

Jouke vindt het heerlijk als mensen hun eigen plan trekken en niets van de wereld aan trekken. Hij melkt zijn koeien vroeg in de ochtend en pakt dan weer een paar uurtjes slaap. Hij probeerde het een en ander op relationeel vlak, maar nadat zijn vader een hersenbloeding kreeg, zette hij dat niet door. Jouke roeit graag van Harlingen naar Terschelling en combineert zijn badslippers met sokken.

Boer zoekt Vrouw keert in het begin van nieuwe jaar terug, om 20.30 uur, op NPO 1.