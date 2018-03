Dit zit in de Oscars-goodiebag ter waarde van 100.000 dollar

Genomineerd zijn voor een Oscar is al een hele eer, maar dat is niet het enige waar genomineerden mee naar huis gaan. Vele genomineerden krijgen bij de komende Oscars een goodiebag mee naar huis ter waarde van ruim 100.000 dollar. Times Magazine heeft achterhaald wat er in de goodiebag zit.

Of ze zondag nu wel of niet een Oscarbeeldje mee naar huis mogen nemen aan het einde van de avond, de meeste genomineerden krijgen sowieso een goodiebag. In het decadente presentje zit voor ieder wat wils: vakanties naar Griekenland, Zanzibar, Hawaii en Tanzania, een diamanten ketting en een gratis DNA-test waarmee je je afkomst, maar ook eventuele erfelijke ziektes en aandoeningen te weten kunt komen.

Niet alle genomineerden krijgen een goodiebag mee naar huis. Behoor je niet tot de crème de la crème van de filmsterren, dan ga je met lege handen naar huis. Ben je echter genomineerd voor acteurrollen zoals Timothée Chalamet, Octavia Spencer, Daniel Kaluuya en Meryl Streep, of genomineerd voor Beste Director, zoals Greta Gerwig en Guillermo del Toro, dan staat er een goedgevulde goodiebag voor je klaar.

De goodiebag is samengesteld door Distinctive Assets, een marketingbedrijf uit Los Angeles dat de afgelopen zestien jaar de goodiebags verzorgde. Dit zit er in de goodiebags.

Een twaalf-nachten trip naar Zanzibar en Tanzania

Een luxueze vakantie voor twee lijkt op maat gemaakt voor de geprezen acteurs en actrices. De trip bevat privé diners en een privé safari gedurende de hele reis, volgens Distinctive Assets. De genomineerden en hun gasten hebben de keuze te gaan paardrijden, snorkelen, op wandelsafari te gaan, kooklessen te volgen bij topchefs en nog veel meer. Volgens Times Magazine kosten soortgelijke reisjes van International Expeditions ongeveer 11.300 dollar per persoon.

Spabehandelingen goed voor een hele week

Bij spacentrum Golden Door kost een 90-minuten ‘deep tissue massage’, waarbij je energiestroom weer in balans wordt gebracht, zo’n 245 dollar. Met een week aan spabehandelingen loopt de waarde van dit cadeau op tot ruim 1.000 dollar.

Een DNA-test van 23andMe

Een bijzonder cadeau voor in een goodiebag: een DNA-test. De test van 23andMe komt in twee verschillende soorten, namelijk de test waarmee je een stamboomonderzoek kunt doen en de aanvullende test waarmee je ook je gezondheid kunt laten testen. Bij elkaar kost deze goodie zo’n 199 dollar.

Een zevendaagse trip naar Hawaii

Zes dagen lang verblijven de genomineerden in het Koloa Landing Resort in Poipu, Hawaï. Ze krijgen daar een een-slaapkamer luxe villa ter beschikking, die ongeveer 500 dollar per nacht kost. Dat betekent dus 3.000 dollar voor alle zes nachten.

Tien trainingsessies met Personal Trainer

Om hun gezonde levensstijl te onderhouden krijgen de genomineerden tien trainingsessies onder leiding van een personal trainer die veel werkt met bekendheden, Alexis Seletzky. Zulke trainingsessies kunnen tot 500 dollar per uur kosten, volgens het medium Women’s Health.

Overnachting in Avaton Luxury Villas Resort in Griekenland

Een nacht in het resort op Halkidiki, Griekenland, kost ruim 460 dollar per nacht.

‘Overige’ luxe goodies

Dan zijn er nog enkele andere goodies die aan de goodiebag worden toegevoegd. Zo is er een van kleurveranderende lipstick, door het make-upmerk Blush & Whimsey, ter waarde van 22 dollar. In de goodiebag zit chocolade. Maar niet zomaar chocolade, natuurlijk. Het gaat om de ‘Chocouture Jewelry Box’ van Chocolatine, ter waarde van 86 dollar. De genomineerden krijgen valse wimpers van het merk Le Cèline, ter waarde van honderden dollars. Er zit een My Magic Mud tandpasta in het tasje, ter waarde van twintig dollar en ten slotte krijgen de genomineerden als eersten toegang tot een nieuwe datingapp genaamd ‘Nevermissed’. Prachtige cadeaus, maar of de goodiebag voor de genomineerden tegen een gouden Oscarbeeldje opkan, is te betwijfelen.