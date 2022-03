DJ Hardwell maakt comeback met tour en album

Hij realiseerde zich destijds dat hij te weinig tijd had voor familie en vrienden. Het kostte, zo zei hij, ‘te veel energie, liefde, creativiteit en aandacht voor mijn leven als een normaal persoon om 24 uur per dag Hardwell te zijn’.

Hardwell stond op 18 oktober 2018 voor het laatst achter de draaitafels in de Ziggo Dome tijdens Amsterdam Dance Event, waar hij afsloot met de woorden ‘I’ll be back’. Dat was vannacht toen hij voor een uitzinnige publiek van 50.000 man zijn rentree maakte in Miami tijdens het Ultra Music Festival. Hij kondigde meteen zijn Rebels Never Die-tournee aan. Van de Corput zal het komende jaar in meerdere grote steden gaan draaien, waaronder Amsterdam waar hij op zaterdag 3 december in Ziggo Dome is te zien. Andere steden die Hardwell aandoet: Jeruzalem, Montreal, New York, Vancouver, San Francisco, Hamburg, Madrid, Bangkok, Hong Kong en Shanghai.