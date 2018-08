Dj Headhunterz verliest zaak tegen 'sjoemelfiscalist'

De belastingadviseur die was aangeklaagd door de Nederlandse dj Headhunterz (Willem Rebergen) heeft volgens de rechter naar eer en geweten gehandeld. Rebergen (32) werkte vanaf 2012 twee jaar samen met de fiscalist en kreeg naderhand enorme belastingaanslagen in de bus.

De rechter stelt in een vandaag gepubliceerde uitspraak dat de dj niet heeft kunnen aantonen dat de man hem verkeerde financiële adviezen gaf. Zo adviseerde de man Rebergen om een deel van zijn werkzaamheden onder te brengen in het Turks-Griekse belastingparadijs Cyprus. Daar zou hij minder belasting dan in Nederland gaan betalen voor zijn inkomsten uit met name buitenlandse optredens. De internationaal werkende dj zou dan wel op papier naar het eiland moeten emigreren.

Volgens Headhunterz zou hij de adviseur vanaf het eerste moment duidelijk hebben gemaakt nooit uit Nederland te willen verhuizen. De rechter bestrijdt dat. ,,Dat blijkt uit niets'', staat in de schriftelijke uitspraak. Dat de voorgestelde Cyprus-constructie, zoals de dj stelt, verboden zou zijn, is volgens de rechter ook niet onderbouwd. Hoe groot de naheffingen zijn die de dj kreeg, is onbekend.

Verwijten

Rebergen, die honderden keren per jaar over de hele wereld optreedt als dj, besloot de Belastingdienst te informeren over zijn Cyprusavontuur en kreeg een gepeperde naheffing op de deurmat. Volgens het Parool gaat het om honderdduizenden euro's. Behalve fiscalist B. stelt Headhunterz nog twee advocatenkantoren aansprakelijk voor de geleden schade, omdat de man daar tijdens zijn adviezen aan de dj werkte. Die verwijten zijn vandaag ook door de rechtbank in Amsterdam afgewezen.

Niet alleen Headhunterz werkte overigens samen met de fiscalist. Tot zijn klantenkring behoren ook ettelijke BN'ers, zoals de dj Afrojack, zijn collega Tiësto en RTL4-coryfee Linda de Mol. De Mol reageerde geschokt op de inval die de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) begin maart dit jaar deed bij de belastingadviseur van haar stichting. In een korte schriftelijke verklaring die De Mol gaf aan zakenblad Quote stelde de presentatrice 'in shock' te zijn. ,,B. doet al meer dan 25 jaar mijn financiële zaken, overigens zonder welke buitenlandse constructie dan ook'', aldus De Mol in haar reactie. ,,Als blijkt dat hij bewust grote fouten heeft gemaakt kan daar natuurlijk geen sprake meer van zijn.''

Nepdocumenten

De belastingadviseur werd er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht dat hij een aantal bekende Nederlanders op papier liet emigreren naar belastingparadijzen als Kanaaleiland Guernsey en Cyprus. Via deze en andere fiscale trucs zou de man miljoenen euro's uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hebben gehouden. Volgens het OM richtte hij in de genoemde belastingparadijzen bedrijfjes (vennootschappen) op, waarvan hij zichzelf bestuurder maakte. Formeel is dat toegestaan, mits iemand daar een vergunning voor heeft. Maar die had hij, zo veronderstelde het OM, niet. Verder zou de man met nepdocumenten valse belastingaangiften hebben gedaan voor zijn bekende klanten, die jaarlijks vele miljoenen verdienen met hun werk.