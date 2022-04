DJ Jazzy Jeff neemt het op voor Will Smith

Will Smith heeft steun gekregen van zijn goede vriend DJ Jazzy Jeff, met wie hij furore maakte als het duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Of Bel-Air in de jaren 90. Volgens Jeffrey Allen Townes (57), zoals Jazzy Jeff echt heet, 'had Smith al veel eerder meerdere mensen een klap moeten verkopen'. Dit liet hij weten tijdens een bijeenkomst in een platenzaak in Chicago, meldt The New York Post .

,,De zaken moeten niet verdraaid worden, zodat het nu lijkt alsof dit iets was waarop hij trots was. Het was een moment waarop hij een beslissing maakte, niets meer en niets minder. Ik kan wel vijftig andere situaties opnoemen waarin Will mensen een flinke lel verkocht zou moeten hebben, maar dat deed hij al die keren niet. Dus dat hij het nu wel deed, is blijkbaar een teken dat zijn emmertje vol was. Hij is ook maar een mens en heeft vanuit emotie gehandeld," aldus Jazzy Jeff over de Oscaruitreiking waarbij Smith uit zijn slof schoot.

De vriend van de acteur gaf aan het incident niet live gezien te hebben, toen Smith een klap gaf aan Chris Rock. ,,Nee, ik was niet aan het kijken maar hoorde vrij snel wat er gebeurd was. Het maakt mij echt niets uit, Hollywood is zo'n verrotte wereld met mensen die zichzelf enorm belangrijk vinden. Er worden momenteel kinderen gedood in Oekraïne, dat is iets waarover we het moeten hebben. Die klap van Will boeit me gewoon niet."

Hij vervolgt: ,,Ik ken Will en weet dat hij geen agressieve man is, ik heb hem in al die jaren dat ik hem ken nog nooit zo boos zien worden. In eerste instantie dacht ik dat het een opgezet geintje was, vanwege die lach op zijn gezicht. Zo zag hij er ook vaak uit op de filmset wanneer we opnames hadden. Daarbij was het een klap met de platte hand, geen vuistslag. Will is een getrainde vechter, dus als hij echt kwaad had willen doen dan had hij Chris makkelijk knock-out kunnen slaan. Maar dat is niet gebeurd, waarmee ik maar wil aangeven dat het puur een emotionele reactie was."



Smith zegde na de klap zelf zijn lidmaatschap van de Academy op, de organisatie achter de Oscars. De Academy heeft bepaald dat hij tien jaar lang niet welkom is bij de prijsuitreiking.