Dj Jean door het stof: 'Derksen sorry, I don't kill you'

Jean beleefde een emotioneel weekend nadat Derksen vrijdag beledigende opmerkingen over hem maakte in de zomertalkshow VI Oranje blijft thuis. ,,Ik was vertieft over hoe hij mij wegzette. Onterecht, want hij kent mij niet. (...) Derksen en ik zullen nooit goede vrienden worden, maar ik ben nu te ver gegaan. Natuurlijk wil ik hem niet vermoorden. Ik was niet blij met hem en mijn reactie was heftig.'' Lachend, zich richtend tot Derksen: ,,Goed nieuws: I don't kill you, sorry.''



De veelbesproken analist liet zich vrijdag gaan nadat hij zich 'kapot' had geërgerd aan Jean, die donderdag tafelgast was bij VI. ,,Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt'', vroeg hij zich hardop af. Jean beet vervolgens in een reactievideo van zich af en noemde Derksen een regelrechte zielenpoot. ,,Als je een grote bek hebt tegen mij, doe het face to face. Kom maar, kom maar. Johan Derksen, met je grote bek, kom maar."