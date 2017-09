DJ Jean viert verjaardag met biografie

Jean legde zijn levensverhaal niet zelf vast. Journalist en programmamaker Victor Mastboom sprak met de dj, diens vrienden, familie en collega-dj's en hoorde verhalen over nachtelijke autoraces in een van de gevaarlijkste tunnels in Parijs en bizarre feesten van drugsbazen in Medellín. Ook de ware ontstaansgeschiedenis van Jeans monsterhit The Launch wordt uit de doeken gedaan in Gekkenhuis.