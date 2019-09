Dj Tiësto (50) is getrouwd met zijn Annika

De Bredase dj, die eigenlijk Tijs Verwest heet, ging eind vorig jaar op de tropische Malediven op zijn knieën. Tiësto ontmoette Annika voor het eerst in 2015 in het Catch restaurant in New York. De twee hadden gezamenlijke vrienden en werden zo aan elkaar voorgesteld. ,,We gingen twee maanden intensief met elkaar om en vlak voor Coachella, besloten we dat we samen een stel waren’’, vertelt Annika, die werkt als model, in Vogue.



,,Op Coachella hadden we de beste tijd van ons leven en vanaf dat moment besloten we niet meer zonder elkaar te willen’’, vertelt ze. Twee jaar later trok Tiësto de stoute schoenen aan en vroeg hij op de Malediven zijn 27 jaar jongere vriendin ten huwelijk. ,,Tijs had het hele restaurant afgehuurd. Ik dacht dat we gewoon een romantisch diner zouden hebben, maar toen we bij het restaurant aankwamen, wist ik dat er iets aan de hand was. We waren beiden zo nerveus en enthousiast dat hij eigenlijk meteen op zijn knieën ging toen we er waren. Het was zo romantisch en over de top. We hebben de rest van de avond gespendeerd op het strand en in het water.’’