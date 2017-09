Docent weigert 'vunzig' boek Stella Bergsma

De twist ging om het verhaal Zonnefoto's, dat in 2013 werd gepubliceerd in een bundel van Uitgeverij Lebowski. Het verhaal gaat over seksualiteit en de vraag in hoeverre meisjes en vrouwen daar plezier aan mogen beleven. In de mail omschrijft de docent het als 'pornografie'. ,,Als ik ertoe gedwongen word deze smerigheid te behandelen, dan zal ik de klas en de boze ouders duidelijk maken dat ik me hiervan nadrukkelijk distantieer. Waarom moet het mooie vak literatuur zo bezoedeld worden? Een taboe breken vind ik niet erg, maar dat kan zeker, zeer zeker met beschaving."



De docent trekt een vergelijking met het soms pornografisch getinte werk van Jan Wolkers en Jan Cremer. ,,Daar zat kiesheid in", schrijft ze aan haar collega's. ,,In dit verhaal lees ik alleen ranzigheid." Bergsma deelde de mail vrijdag op sociale media, wat een golf van reacties tot gevolg had. ,,Zoals Carice van Houten ooit opmerkte: houdt het dan nooit op?!" stelde Ronald Giphart op Twitter.