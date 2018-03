Dochter actrice Heather Locklear ten einde raad na arrestatie moeder

Charly Luske in het gips na snowboarden in Oostenrijk

De Nederlandse acteur en zanger Charly Luske (39) is tijdens het snowboarden in het Oostenrijkse ski-oord Kitzbühel zó hard gevallen, dat de banden in zijn linker onderarm zijn gescheurd. Luske, die inmiddels met zijn arm in het gips zit, deelde op Instagram een röntgenfoto van de schade.