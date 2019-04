Dochter Derksen over vader die van trap viel: ‘Johan ligt helemaal in de prak’

Derksen miste nog nooit een uitzending van Veronica Inside, eerder Voetbal International en Voetbal Inside geheten. Vrijdagavond wordt hij vervangen door Jan Boskamp, maandag 8 april door Hans Kraay jr. ,,Al maakt hij nooit meer televisie, Johan zelf is belangrijkste. Ik schrok enorm, maar hij is er gelukkig nog. Het belangrijkste is dat Johan er weer bovenop komt. We zeggen al jaren dat hij het een beetje rustig aan moet doen maar hij heeft voor volgend jaar alweer zeventig voorstellingen geboekt”, doelt Genee op de tour Johan Derksen keeps The Blues Alive. ,,Hij vindt dat fantastisch om te doen. Ik hoop alleen dat hij een héél klein beetje gewaarschuwd is, want dit is heel heftig.” Derksen is op maandag en vrijdag actief als analyticus bij Veronica Inside en als het Champions League-week is ook een avond. ,,Je zou denken dat hij tenminste drie weken rust neemt, maar bij Johan weet je het nooit. Hij kan trouwens even niet in beeld, want zijn ene oog zit dicht. Het is boven zijn oog gehecht en hij heeft allerlei botbreuken. We hebben nog gekeken of hij in de uitzending aan de telefoon kon komen, ook omdat hij toch weer een beetje babbels kreeg toen hij in de ambulance ging. Johan ten voeten uit, maar het was absoluut onmogelijk.”