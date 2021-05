Dochter Gordon Ramsay: ‘Ik werd twee keer seksueel misbruikt op mijn achttiende’

Holly, de 21-jarige dochter van de wereldberoemde tv-kok Gordon Ramsay, is op haar 18de naar eigen zeggen twee keer seksueel misbruikt. Ze heeft daardoor onder meer last van een posttraumatische stressstoornis en verbleef drie maanden in een psychologisch ziekenhuis.

Dat vertelt ze in haar nieuwe podcast 21 & Over, die in het teken staat van mentale gezondheid. Wat haar precies is overkomen en wie daarbij betrokken was, zegt ze niet. Holly hield de incidenten een jaar lang voor iedereen geheim, vertelt ze wel. ,,Ik deed het in een doos achterin mijn hoofd en probeerde zo goed mogelijk door te gaan’’, zegt ze.

Holly was net een jaar bezig aan een opleiding tot modeontwerpster toen het steeds slechter met haar ging. Ze feestte veel en mistte daardoor colleges, maar had geen idee dat haar gedrag voortkwam uit een stressstoornis. Na een jaar stopte ze met haar studie en liet ze zich opnemen. In het Londense Nightingale-ziekenhuis werden, naast de stressstoornis, ook depressie en een angststoornis vastgesteld.

Dichterbij ouders

Het gaat inmiddels beter, mede dankzij de therapie die ze zo’n drie keer per week heeft. ,,Het is iets waar ik nog volop aan werk’’, zegt ze. ,,Dat is zo speciaal aan deze podcast: het is een reis. Ik zeg niet dat ik genezen ben. Alles zit in een doosje in een hoekje. Er zullen nog steeds slechte dagen zijn, geweldige tijden, en slechte dagen. Daar ga ik dan mee om.’’

Haar familie heeft haar altijd erg gesteund. Gordon (54) en zijn vrouw Tana (46) hebben naast Holly ook haar tweelingbroer Jack (21), oudere zus Megan (23), Matilda (19) and Oscar (2). ,,Het is geweldig om hun drieën te hebben en nu een extra broertje. Het heeft me dichterbij hen gebracht, net als bij mijn ouders.’’

Quote Hulp zoeken is het dapperste wat je kunt doen Holly Ramsay

Door haar verhaal te vertellen, hoopt ze anderen te inspireren. ,,Ik hoop dat andere mensen ook hun mond opendoen, om hulp vragen of zelfs gewoon met hun vrienden praten, om het normaler te maken om te praten over je geestelijke gezondheid.’’ Hulp zoeken is immers geen teken van zwakte. ‘Het is niet alleen het dapperste wat je kunt doen, het is ook de eerste stap om een gelukkigere en gezondere versie van jezelf te worden’, voegt ze toe op Instagram.

