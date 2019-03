Dochter Raymond van Barneveld: Scheiding valt rauw op mijn dak

De confronterende beelden waar het allemaal om draait zouden al weken geleden zijn gemaakt toen Barney in de Premier League Darts uitkwam. Of de vrouw in het filmpje de nieuwe liefde van de darter is, is nog onduidelijk. Vanmorgen ging heel even het gerucht rond dat de vrouw mogelijk zou zijn ingehuurd door The Sun. Manager Jaco van Bodegom, die niet met Barney in Exeter was, benadrukt dat de beelden authentiek zijn. Hij vertelde vanmorgen aan deze site: ,,Het gaat niet om gefabriceerde beelden. Het filmpje is dus echt en ik weet wie het is.’’ Volgens de manager waren Raymond en zijn vrouw begin vorig jaar al bezig met uit elkaar gaan. ,,De twee waren in alle rust en redelijk hun breuk aan het voorbereiden. Ze waren tot de conclusie gekomen dat het niet meer werkte, maar hadden geen haast. Voor Raymond en Silvia hoefde een scheiding niet op stel en sprong.’’