Dochter van regisseur Orson Welles woest over afwijzing filmfestival

Een van de twee projecten die was ingezonden is The Other Side of the Wind, de onvoltooide laatste film van Welles. Netflix heeft ervoor gezorgd dat het project uit 1985 alsnog kon worden afgemaakt. Vanity Fair heeft een deel van een brandbrief gepubliceerd die Beatrice Welles heeft gestuurd naar Netflix-baas Ted Sarandos om het besluit de film niet voor Cannes beschikbaar te stellen te heroverwegen. ,,Ik moet hier namens mijn vader op aandringen", aldus de dochter. ,,Grote productiebedrijven hebben hem zijn hele leven dwarsgezeten. Ik zou het vreselijk vinden als Netflix zich nu in dat rijtje zou voegen."



Zij memoreert ook dat het festival van Cannes en haar vader een lange geschiedenis samen hadden. Zijn film Othello won in 1952 de hoofdprijs op het toen net opgerichte festival. Zeven jaar later won Welles de prijs voor beste acteur voor zijn film Compulsion. ,,Heroverweeg jullie besluit alsjeblieft", smeekt Beatrice in de brief. ,,Laat mijn vaders werk de brug vormen over de kloof tussen Netflix en Cannes."