Dochtertje Anouk schopt relletjes en Victoria in foto geshopt

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Jelizah is 'troublemaker'

Anouks zesde kindje Jelizah Rose is een kleine lastpost, zo concludeert haar moeder vandaag bij de ondeugende blik van het anderhalf jaar oude meisje. De vader van Jelizah is Dominique Schellekens (22), op wie Anouk nog altijd stapelverliefd is.

One word....trouble.🤞🏼😬 #troublemaker #rebellife #jelizahRose❤️ Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 15 Dec 2017 om 0:22 PST

Het krappe pak van Jim

Jim Bakkum kreeg voor een fotoshoot van Grazia een te klein bordeauxrood kerstpak aan, geeft hij toe. Eva van de Wijdeven danste er wat op los en voor wie zich afvraagt waarom Victoria Koblenko er wat stijfjes bij staat: ze werd ernaast gephotoshopt.

Eva ging los. Ik dacht er het mijne van in mijn te krappe pak. En Victoria was überhaupt niet bij ons die dag, dus die is er later ingeshopt, maar ook zij deed een leuk dansje. Toch een lekker plaatje dit! ❤️ voor deze dames! @Grazia_NL • @HuisvrouwenBestaanNiet, 18 december in première en 21 december in alle bioscopen 🎬 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 15 Dec 2017 om 0:34 PST

Victor klust bij

Gespot in een oliebollenkraam: Matthijs van Nieuwkerk, Victor Mids en Youp van 't Hek. Laat Victor af en toe een bolletje verdwijnen? Het is in ieder geval een gezellige boel.

Even bijklussen met Youp en Matthijs!😂 Een foto die is geplaatst door null (@victor_mids) op 15 Dec 2017 om 2:31 PST

Comeback Kid Soundos

Nu cabaretière Soundos El Ahmadi door is naar de finale van Expeditie Robinson, vat RTL5 haar missie tijdens de expeditie nog maar eens samen. Want Soundos vond direct al dat het voor iedereen handiger was om naar haar te luisteren. ,,Moeder gans heeft sowieso altijd gelijk.''

Compilatie 'Comeback Kid' Soundos!👊Check link in bio of kijk op expeditierobinson.nl! #expeditierobinson #exclusief #soundosopavontuur #comebackkid @soundos_el_ahmadi Een foto die is geplaatst door null (@expeditierobinson_rtl) op 15 Dec 2017 om 2:38 PST

Het broodje van Kees

Kees Tol + kerststol = reden voor woordgrapjes bij 3FM. Domien Verschuuren vond het zo gezellig met de Volendammer in zijn studio, dat hij hem liet poseren met een stukje kerstbrood. Merry christmas!

Ik had een originele woordgrap bedacht met Kees Tol en een Kerst Stol maar die bleek niet zo origineel te zijn 🌲⛄ #keesstol #opnaarseriousrequest #sr17 Een foto die is geplaatst door null (@domien) op 15 Dec 2017 om 2:41 PST

Wintermeisje Moïse

Ergens in de provincie Utrecht is het nog hartstikke wit, en dat maakt Moïse Trustfull als sneeuwfanaat een blij ei.

Blij ei, want in Eemnes is het nog steeds wit!!❄️🙌🏾 Een foto die is geplaatst door null (@mtrustfull) op 15 Dec 2017 om 3:03 PST

Simon leest voor

'Wat cute!' Simon Keizer kan rekenen op een overload aan lieve berichtjes. Reden: hij leest zijn vijf maanden oude dochtertje Kiki voor uit een dikke pil.

VOORLEZEN AAN KIKI! #linkinbio SK Een foto die is geplaatst door null (@nickensimon) op 15 Dec 2017 om 3:04 PST

Family time voor de zusjes Brood

Zusjes Lola en Holly Brood kijken elk jaar uit naar kerst omdat ze dan weer ouderwets samen aan de keukentafel bij hun moeder Xandra zitten. Die pakt uit met een groots kerstdiner in een huis vol 'flikkerlichtjes'.

Lola & Holly Brood vieren Kerst sowieso thuis en dat wordt altijd heel groots aangepakt... #familie #liefde #warmte #interview #Brood-sisters @hollybrood @bylolapop Een foto die is geplaatst door null (@wendyonlinenl) op 15 Dec 2017 om 3:41 PST

Lekker fout

Is het jou al opgevallen dat het vandaag Foute Kersttruiendag is? Joep van Qmusic ging ervoor en ook zijn gast Marieke Elsinga gaat voor #fout.