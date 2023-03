Dochtertje Ronnie Flex en Demi de Boer opgenomen in het ziekenhuis

Hoe Johnny Depp in enkele dagen meer dan 5 miljoen euro rijker werd

In amper enkele dagen tijd is Johnny Depp (59) een klein fortuin rijker geworden, met dank aan kunstwerken van zijn hand die verkocht werden. Het gaat om beperkte oplages van kleurrijke portretten van onder anderen reggaezanger Bob Marley en de acteurs Heath Ledger en River Phoenix. De verkoop via de Londense galerie Castle Fine Art bracht meer dan 5 miljoen euro op.