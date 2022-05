Doctor Strange-actrice krijgt 8 jaar cel voor kindermisbruik

Claire Danes en Dakota Fanning in dramaserie over Hillary Clinton

Claire Danes en Dakota Fanning gaan een rol spelen in Rodham, een dramaserie over het leven van Hillary Clinton. Het Amerikaanse Variety meldt verder dat de serie, die nog in ontwikkeling is, niet meer te zien zal zijn bij streamingdienst Hulu. Hoewel dat eerder wel de bedoeling was, gaan de makers nu toch op zoek naar een andere zender voor de reeks.

14 mei