Docu KRO-NCRV: veroordeelde mogelijk onschuldig

Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het Hof op Curaçao in de zaak, waarbij Vernond Rombley in 2014 een supermarkteigenaar zou hebben doodgeschoten. Volgens het stel blijkt uit nieuw onderzoek dat hij de schutter niet geweest kan zijn.

In de nieuwe KRO-NCRV documentaireserie De zaak-Rombley wordt de hele zaak van alle kanten belicht en komt de verdachte zelf ook aan het woord. De documentairemakers van KRO-NCRV volgden een jaar lang de inmiddels 27-jarige Rombley en het advocatenduo Knoops dat de zaak onderzoekt met een team van deskundigen, onder wie de oud-politiechef van Caribisch Nederland.

Vernond Rombley werd veroordeeld voor de roofmoord op een 34-jarige Chinese eigenaar van een minimarkt in Willemstad op 21 december 2014. De man wordt direct na binnenkomst van twee daders met een pistool neergeschoten. Het duo grijpt daarna een paar honderd dollar uit de winkel en verdwijnt, zo is te zien op de originele beelden van de bewakingscamera in de driedelige docu. Rombley houdt vol onschuldig te zijn. Volgens zijn advocaten hebben de politie en het Openbaar Ministerie op Curaçao het strafrechtelijk onderzoek naar de minimarkt-moord niet goed uitgevoerd.

KRO-NCRV-regisseur Nick Felix en onderzoeksjournalist Annemieke Ruggenberg kregen bij hoge uitzondering toegang tot de SDKK-gevangenis in Willemstad, waar Rombley zijn straf uitzit. Rombley gaat daar ook in op de vraag waarom hij in whatsapp-gesprekken met meisjes heeft gezegd dat hij de moord in de supermarkt heeft gepleegd. ,,De politie heeft nooit ingezien dat het om bluf ging, om een grap die ik heb gemaakt. Ik zit nu 7 jaar en 10 maanden onterecht vast.”

Het hardste bewijs van Rombley’s mogelijke onschuld komt volgens het team uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) en een Brits forensisch bureau voort uit die bwakingsbeelden. Daaruit zou blijken dat Vernond Rombley 7 tot 10 centimeter langer is dan de dader. ,,Hij kan niet gekrompen zijn”, zegt Geert-Jan Knoops in de serie. Binnenkort staat Vernond Rombley opnieuw voor de rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad, die het nieuw aangedragen bewijs gaat beoordelen.

De zaak-Rombley is een documentaireserie in het dossier Onschuldig Vast van KRO-NCRV, dat omstreden zaken onder de loep neemt en fouten in rechtssystemen aan het licht probeert te brengen, zoals eerder in De villamoord en De pompmoord. De zaak-Rombley is te zien op woensdag 10, 17 en 24 mei op NPO Start en om 21.15 uur op NPO 3. Extra uitzending over De zaak-Rombley op NPO Radio 1 op zaterdag 20 mei om 19.00 uur.





