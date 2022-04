Documentaire over Navalny laat zien hoe meedogenloos Poetin-regime te werk gaat

Video Zoon van overleden John Lennon brengt voor het eerst zijn vaders wereldhit ‘Imagine’

Julian Lennon (59), zoon van de overleden John Lennon, heeft altijd gezegd dat hij ‘Imagine’, het legendarische nummer van zijn vader, nooit zou zingen. Voor de ‘Stand Up For Ukraine’-campagne, een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, maakte de zoon van de beroemde Beatle nu een uitzondering.

