Doe jezelf een lol en kijk naar Dream School

Ik weet dat er afgelopen week tal van nieuwe programma’s zijn begonnen en dat het onmogelijk is om alles te zien. Maar als u nog ergens een uurtje over heeft deze week, kijk dan de eerste twee afleveringen van Dream School terug. Dat NPO 3-programma trok maandag slechts 340.000 kijkers, maar verdient eigenlijk een even groot publiek als De Luizenmoeder.



Het programma is confronterend, leerzaam en inspirerend. Niet alleen voor de groep blowende, gapende, hangerige, dwarse schoolverlaters die daarin van Lucia Rijker en andere BN’ers een schop onder hun kont krijgen in de hoop dat ze eindelijk wat gaan doen met hun leven en talenten. Maar ook gewoon voor brave burgers als u en ik, met een aangeharkte voortuin, een nette baan en drie slapende kinderen boven. Omdat iedereen af en toe een zetje kan gebruiken, aan het denken moet worden gezet of gewoon weer eens dankbaar moet zijn voor wat je wél hebt en kunt.