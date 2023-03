Doen of niet: dagenlang schransen en voorpiepen bij de achtbanen in Disneyland

Bijzonder weer blijft confronte­rend voor dochter Piet Paulusma: ‘Waren voor ons de mooiste periodes’

Martsje Paulusma heeft het er nog altijd moeilijk mee dat ze haar vader Piet Paulusma niet kan bellen bij bijzondere weersomstandigheden. Dat zei ze maandagmiddag in het programma Tijd voor Max, waarin ze te gast was. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de markante weerman overleed. ,,Als er een storm was, of sneeuw of twee weken lang een dikke vette hittegolf... dat waren voor ons de mooiste periodes.”