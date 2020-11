Dolly Parton doneerde een miljoen voor coronavaccin

Geen digitale Chadwick Boseman in Black Panther 2

14 november Fans die hopen dat Chadwick Boseman toch te zien zal zijn in het vervolg van Black Panther kunnen die hoop opgeven. De in augustus overleden acteur, die de rol van koning T’Challa speelde in het eerste deel van de Marvel-film, wordt niet digitaal toegevoegd aan de film.