Dolly Parton weigerde twee keer presidentiële onderscheiding van Trump

Dolly Parton heeft tot twee keer toe de Presidential Medal of Freedom geweigerd toen voormalig president Donald Trump haar die wilde uitreiken. Dat zei ze in een interview met de Amerikaanse ochtendshow Today With Hoda and Jenna. In het gesprek, dat dinsdagmorgen in Amerika wordt uitgezonden, zegt Parton niet zeker te weten of ze de onderscheiding wel in ontvangst zou nemen als de huidige president Joe Biden haar zou voordragen.