Domien: ‘Tijdens de vakantie werd Jerusalema een lekker lied’

‘Toen ik Jerusalema deze zomer voor het eerst hoorde, vond ik het eigenlijk een vreselijke plaat. Ik snapte het nummer niet, begreep de vibe niet, er zat een rare sample in. Het raakte me niet. Ik ben op vakantie gegaan naar Frankrijk - net in een tijd dat het nog kon - en daar hoorde ik dat liedje constant op de radio. In Frankrijk was het namelijk al een hit. Daar begon het nummer me een beetje te pakken. Werd het best wel een lekker liedje.”

,,Terug in Nederland was hier die Jerusalema Dance Challenge. Zorgpersoneel ging dansen op dat nummer. Het werd een symbool van hoe muziek kan helpen in een superdonkere periode. Je zag de mensen in de zorg die het ontzettend zwaar hadden en hebben, een dansje doen. Met z'n allen. Ondanks alles. Dat was echt heel mooi.”

,,Ik heb vorige week met deze jongen, Master KG, gebeld. Hij vertelde me waar het nummer over gaat. Over geloof, over het aanroepen van God, maar ook over geloven in de liefde. Als je dat combineert met het zorgpersoneel dat bijna niet kapot te krijgen is en met een big smile aan het dansen is, dan is dit een lichtpuntje wat we met z'n allen zo nodig hebben. Het nummer, die muziek, het is nog steeds mijn smaak niet, maar ik vind het nu wel goed, ja. En ik ben heus niet zo kinderachtig om niet toe te geven dat ik er dus lelijk naast kan zitten. Het komt niet zo vaak voor dat een artiest uit Zuid-Afrika een nummer 1-hit scoort in de Top 40. Knap dat hij met een puur Zuid-Afrikaans liedje de hele wereld bij elkaar brengt.”

En uw soundtrack?

Wij zijn ook benieuwd naar uw persoonlijke verhaal. Vertel ons welk nummer voor u speciaal was in het coronajaar 2020en waarom. Mail naar soundtrack@persgroep.net en vermeld er ook uw leeftijd en woonplaats bij. Elke maandagavond draait Kai Merckx om 20.20 uur een Soundtrack van Corona op Qmusic, gebaseerd op een inzending van onze lezers en de luisteraars van Q.

