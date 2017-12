Domien Verschuuren gespannen door metamorfose Glazen Huis

,,Maar aan de andere kant is het ook niet voor niks een glazen huis en maakt dit het wel heel echt. Je wilt mensen echt het gevoel geven dat ze een week lang samen met ons in het Glazen Huis wonen.'' Toch hoopt Verschuuren op een gordijntje. ,,Het is namelijk best heftig om mij 's ochtends vroeg te zien.''



De dj, die voor de vierde keer zes dagen lang radio en tv gaat maken voor het goede doel zonder daarbij te eten, heeft dit keer gezelschap van nieuwkomers Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn. De radiozender koos ervoor dit jaar weer drie dj's in het Glazen Huis te zetten. Vorig jaar zat Verschuuren alleen met Frank van der Lende. Hoewel dat extra zwaar was, kijkt de dj terug op een bijzondere editie. ,,Allebei twaalf uur per dag radio maken, dat is wel heel vet. Je was zó aangewezen op doorzettingsvermogen en het was ook heel intiem.''



Desondanks kijkt hij ernaar uit dat hij dit jaar twee nieuwe gezichten aan zijn zijde heeft. ,,De mensen kunnen nu echt met hen kennismaken.''