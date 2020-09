Donald raast door de vragen en wint één miljoen, een jaar nadat zijn broer 500.000 pond won

In het Verenigd Koninkrijk is het een deelnemer aan het programma Who Wants to be a Millionaire voor het eerst in veertien jaar weer eens gelukt de prijs van één miljoen pond te winnen. Geschiedenisleraar Donald Fear (57) beantwoordde in twintig minuten vlotjes de vijftien vragen en deed het daarmee beter dan zijn broer, aardrijkskundeleraar Davyth, die een jaar geleden 500.000 pond mee naar huis nam.

De 1 miljoen pond-vraag in de Britse show, in Nederland nu bekend als BankGiro Miljonairs, was voor historicus Donald gisteren geen probleem: ‘Welke piraat overleed in 1718 bij een slag voor de kust van wat nu bekend staat als Noord-Carolina?’ ,,Blackbeard’’, wist de man die aangaf dat hij zijn leerlingen acht jaar geleden eens les had gegeven over piraten. Hij herinnerde zich het jaartal 1718. ,,Ik ben een jaartallen-man. Dat kan ook niet anders na 33 jaar lang geschiedenisleraar te zijn geweest.’’

Lees ook PREMIUM Valsspelers bij Weekend Miljonairs: van majoor tot een heus syndicaat Lees meer

Tot die laatste vraag had Donald alleen de 50/50-hulplijn ingezet, de andere vragen wist hij zonder aarzelen snel te beantwoorden. Presentator Jeremy Clarkson, ook bekend van Top Gear, kon niet anders dan zijn verbazing en bewondering laten blijken. ,,Alsof je naast het internet zit en het internet een roze shirt aan heeft’’, verwees hij naar zijn deelnemer aan de show. ,,Een encyclopedie met een snor.’’

Quote Alsof je naast het internet zit en het internet een roze shirt aan heeft. Een encyclope­die met een snor Presentator Jeremy Clarkson over deelnemer Donald Fear

Pensioen

Donald Fear werd de zesde miljonair in de 22-jarige geschiedenis van de Britse show, de eerste in 14 jaar tijd. Na de show, die voor de coronamaatregelen was opgenomen, was de Brit uit Stropshire met zijn vrouw (33) in eigen land op vakantie geweest met de caravan. Ook heeft hij zijn pensioen aangekondigd bij de school waar hij werkt.

Broer Davyth struikelde een jaar geleden over de laatste vraag en nam toen 500.000 pond mee naar huis. ,,Hij is zo blij voor me’’, zegt Donald nu. ,,We gingen onlangs een avond samen uit met onze vrouwen en hij bleef maar zeggen hoe mooi hij het voor me vindt.’’ Donald wil ongeveer 70% van het gewonnen bedrag verdelen onder zijn familie en de rest gebruiken voor een ,,comfortabel pensioen’’.

Nederland

Volledig scherm Henny uit Lelystad. © RTL Het format van het televisieprogramma wordt in veel verschillende landen uitgerold en uitgezonden. Het gebeurt niet vaak dat deelnemers het miljoen winnen, maar eind augustus was het in ons land toch ook raak. Toen won de 68-jarige Henny uit Lelystad het hoge geldbedrag. Dat gebeurde pas voor de tweede keer in ons land (de andere keer was in 2001).



De Lelystedelinge gaf aan het geld te willen gebruiken om anderen te helpen. Ze heeft zelf niet zo veel geld nodig. ,,Het geeft wel heel veel rust. Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik heel fijn. Het is mooi dat ik nu anderen kan helpen. Ik weet precies waar ik die hulp ga bieden, aan mensen die minder geluk hebben dan ik. Dat is toch fantastisch, dat dat nu kan. En wie weet kopen we ook nog wel een vakantiebungalow.’’

Duitsland

En toen Donalds broer Davyth vorig jaar september naast de hoofdprijs greep, lukte het advocaat Jan Stroh (35) in Duitsland wel. Hij had 15 jaar lang extreem geoefend, zo bleek. Stroh had in de kelder van zijn huis in Hamburg een miniversie van het decor nagebouwd, inclusief geluidseffecten en overwinningsconfetti, en speelde alle 1407 afleveringen die tot dan bij onze oosterburen zijn uitgezonden alleen of met vrienden na. Daardoor wist hij alle antwoorden op de vragen die in de jubileumuitzending werden gesteld: breinbrekers die de afgelopen 20 jaar al eens voorbij kwamen.